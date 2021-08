Esteban Ocon nach Ungarn-Sieg: «Ich fasse es nicht!»

Erste Reaktionen nach dem verrückten Grossen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring. Wer hätte vor dem elften WM-Lauf auf Alpine-Fahrer Esteban Ocon gesetzt. Der Franzose: «Ich fasse es nicht!»

Was für ein Rennen! Einmal mehr hat uns der Hungaroring einen echten Thriller beschert, mit Esteban Ocon als 111. Formel-1-Fahrer, der einen WM-Lauf gewinnen kann. Er ist der erste neue GP-Sieger seit Sergio Pérez in Sakhir 2020. Und er machte nur einen Fehler – als er nach dem Rennen an der falschen Stelle anhielt. Überhaupt wirkten die Sekunden nach dem Ungarn-GP wie Olympische Spiele mit Langstreckenlauf – auch Sebastian Vettel kam zu Fuss zurück, der Tank seines Aston Martin war fast leer.

Esteban Ocon (1.)

«Wow-wow-wow, allez les Bleus! Ich fasse es nicht! Was für ein verrücktes Rennen, welch süsses Gefühl. Es war nicht immer einfach in dieser Saison. Riesenkompliment an Fernando Alonso, dieser Sieg gehört auch ihm. Wer weiss, was passiert wäre, hätte Hamilton früher an ihm vorbeigehen können. Der Druck von Seb war enorm, zum Glück konnte ich ihn hinter mir halten. Aber ich wusste: Ich kann mein Team nicht enttäuschen, meine Jungs haben immer an mich gedacht.»

Sebastian Vettel (2.)

«Ich habe das ganze Rennen versucht, Esteban zu schnappen. Aber mit diesen Autos ist es so schwierig, einem anderen Wagen zu folgen. Ich weiss, dass wir den schnelleren Wagen hatten. Ich bin ein wenig enttäuscht. Esteban hat keinen Fehler gemacht. Ich gab alles, aber es hat nicht gereicht – Kompliment, er hat alles richtig gemacht.»

Lewis Hamilton (3.)

«Ocon ist ein Star der Zukunft, ich wusste immer, wie gut er ist, seit ihn Mercedes ins Junior-Programm genommen hat. Ein schönes Ergebnis für Sebastian und Aston Martin. Wir machen es uns selber schwer. Ich versuchte alles, aber mehr ging einfach nicht. Der zweite Start war merkwürdig. Ich sagte dem Team, die Piste sei trocken, aber meine Mannschaft war der Ansicht, dass Regen kommt. Dann tauchten alle an die Box, und ich stand alleine da! Wenn ich daran denke, wo wir noch vor wenigen Wochen war, dann darf ich sehr zufrieden sein.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0