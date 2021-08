Pierre Gasly (5.): «Damit haben wir nicht gerechnet»

AlphaTauri-Routinier Pierre Gasly stellte im Qualifying auf dem Hungaroring seine Klasse unter Beweis und drehte die fünftschnellste Runde. Damit überraschte er sich selbst, wie er hinterher gestand.

Bereits in den freien Trainings am Freitag zeichnete sich ab, dass Pierre Gasly in Ungarn ein gutes Ergebnis einfahren könnte. Im Qualifying am Samstag gelang ihm das auch: Der schnelle AlphaTauri-Pilot schaffte es, die fünftschnellste Zeit aufzustellen, womit er sowohl beide Ferrari als auch beide McLaren hinter sich liess.

Damit hatte das Team aus Faenza nicht gerechnet, wie der Franzose im «Sky Sports F1-Interview gestand: «Wir haben nicht erwartet, vor McLaren und Ferrari zu landen. Ich war wirklich glücklich mit meiner Q3-Runde. Ich wusste, dass es ein guter Umlauf war, als ich ihn beendet habe. Dennoch hätte ich nicht gedacht, dass ich vor ihnen landen würde. Aber es hat ganz knapp gereicht. Ich bin wirklich zufrieden mit dem fünften Platz.»

Trotzdem erwartet Gasly auf dem überholfeindlichen Hungaroring kein einfaches Rennen: «In den Longruns hatten wir etwas mehr Mühe, doch auf einer Strecke wie dieser ist die Position sehr wichtig, denn es ist wirklich schwierig, am Vordermann vorbeizuziehen. Der Schlüssel zum Erfolg wird deshalb ein guter Start sein, denke ich.»

Danach gehe es nur noch darum, die Position zu halten, weiss der 25-Jährige aus Rouen: «Wir erwarten, dass die Fahrer der beiden Top-Teams vor uns wegziehen werden, und wir wollen die freie Fahrt nutzen, um die Reifen in guter Verfassung zu halten. Das Hauptziel lautete, einen guten Startplatz zu erkämpfen und das ist uns diesmal auch gelungen.»

Der fünfte Platz ist denn auch das anvisierte Rennergebnis, betont Gasly. «Wir wissen, dass die Jungs hinter mir schnell sind, aber ich habe die bessere Position und ich erwarte einen harten Kampf und ein langes Rennen. Es wird sicherlich nicht einfach, die Reifen am Leben zu halten, denn es wird wohl viele Duelle mit den Jungs hinter mir geben. Aber ich freue mich schon darauf», erklärt er mit Blick aufs heutige Rennen, das um 15 Uhr MESZ startet.

Qualifying Hungaroring

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:15,419 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:15,734

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:15,840

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:16,421

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:16,483

06. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,489

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:16,496

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:16,653

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:16,715

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,750

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:16,871

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:16,893

13. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,564

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:17,573

15. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, ohne Zeit *

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:17,919

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:17,944

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:18,036

19. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:18,922

20. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, ohne Zeit **

* Unfall im zweiten Quali-Segment

** Unfall im dritten freien Training, an Quali nicht teilgenommen