Carlos Sainz (Ferrari): «Nicht meine beste Saison»

Carlos Sainz (26) ist Herr Regelmässig: WM-Sechster 2019 und 2020 mit McLaren und in seiner ersten Saison mit Ferrari, Sie haben es erraten, auf Rang 6. Aer Madrilene sagt: «Das ist nicht meine beste Saison.»

Nach elf von geplanten 23 Rennen in der GP-Saison 2021 erweist sich Carlos Sainz einmal mehr als Herr Regelmässig: WM-Sechster 2019 und 2020 mit McLaren, und als Vierter über der Ziellinie und bei gleichzeitigem Pech von Charles Leclerc (Opfer des Gedrängels in der ersten Kurve) erneut auf Platz 6, vor dem Monegassen (falls wir den Stand mit Disqualifikation hernehmen).

Nach dem Rennen hat Sainz auf seine bisherigen Rennen mit Ferrari zurückgeschaut. Er liegt auf Augenhöhe mit Leclerc und gibt zu: «Die ersten Rennen waren nicht einfach. Es fiel mir schwer, ein gutes Wochenende von A bis Z zusammenzusetzen, mit solider Grundarbeit in den freien Trainings, einer makellosen Leistung in der Qualifikation und dann mit einem prima Rennen.»

«Mein Tempo stimmte, aber es mangelt an Konstanz. Und heute musst du wirklich alle Puzzle-Teilchen an den richtigen Ort legen, um eine gute Rennleistung zeigen zu können. Nach einer gewissen Zeit ist mir das besser gelungen. Ich fahre gleichmässiger auf hohem Niveau als zu Beginn der Saison. Und das zeigt sich bei den Resultaten.»

«Ich fand es von Anfang an beruhigend zu sehen, dass ich in Sachen Speed in der Nähe von Charles bin. Aber er schaffte es an den ersten GP-Wochenenden besser, ein Wochenende wie beschrieben zusammenzusetzen.»

Sainz ist mit einer schönen Serie in die Sommerpause gegangen: Sechster beim Grossen Preis der Steiermark, Fünfter im Österreich-GP, Sechster in Silverestone, Vierter in Ungarn (mit Disqualifikation von Vettel sogar Dritter). Highlight bislang: Platz 2 in Monaco.

Carlos sagt: «Die Umstellung von McLaren zu Ferrari war erheblich. Aber ich ging mit Zuversicht und Selbstvertrauen an meine Aufgaben heran, und damit bin ich zufrieden. Aber ich weiss, das ist nicht meine beste Saison. Ich weiss, dass ich noch viel mehr kann.»





Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit





WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel