Häkkinen über Bottas-Crash: «Kann schnell passieren»

Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen gibt zu, dass er in Ungarn mit einer dominanten Vorstellung von Red Bull Racing gerechnet hatte. Und er sagt, was er über den Crash von Valtteri Bottas denkt.

Als Formel-1-Beobachter für den britischen Wettanbieter «Unibet» verfolgt Mika Häkkinen das Geschehen in der Königsklasse weiterhin aufmerksam mit. Auch zum Ungarn-GP, mit dem sich die Formel-1-Stars in die Sommerpause verabschiedet haben, äussert sich der 20-fache GP-Sieger in einer Kolumne.

Darin gesteht der Finne: «Ich hatte angesichts der Stärken des Red Bull Racing-Renners wirklich erwartet, dass Red Bull Racing das Wochenende dominieren würde. Aber Mercedes hat in den vergangenen Wochen super reagiert und sich mit den jüngsten Upgrades wieder zurückgekämpft. Als Lewis Hamilton und Valtteri Bottas die erste Startreihe fürs Rennen eroberten, setzten sie ein klares Zeichen und bewiesen, dass Mercedes einen deutlichen Schritt nach vorne machen konnte.»

«Die Abstände sind sehr gering, deshalb spielen auch die kleinsten Verbesserungen eine wichtige Rolle», weiss der zweifache Weltmeister, der mit Blick auf den folgenschweren Verbremser von Bottas in der ersten Kurve betont: «Der Unfall in der ersten Kurve hatte einen grossen Einfluss auf das Rennen und die WM. Valtteri hat akzeptiert, dass es sein Fehler war, ein Fehler, der auf nasser Bahn schnell passieren kann.»

«Aber es war wirklich schade, dass Lando Norris ausschied, nachdem er in seinem McLaren einen so guten Start von der sechsten Position hingelegt hatte», bedauert Häkkinen, und ergänzt: «Doch es waren die Schäden an den Autos von Red Bull Racing, die das Rennen und die WM wirklich beeinflusst haben. Da Sergio Pérez aus dem Rennen ausschied und Max Verstappens Auto stark beschädigt wurde, grenzt es an ein Wunder, dass man doch noch einen Punkt holen konnte. Das war ein sehr schwieriger Tag für das Team.»

Ungarn-GP, Budapest

01. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:40:00,248h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,859 sec*

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,736

04. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +15,018

05. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +15,651

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,614 min

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:15,803

08. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:17,910

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1:19,094

10. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:20,244

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Kollision

Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, Kollision

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Kollision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, Kollision

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Kollision

*Disqualifikation, zu wenig Sprit

WM-Stand nach 11 von 23 Rennen**

Fahrer

1. Hamilton 192 Punkte

2. Verstappen 186

3. Norris 113

4. Bottas 108

5. Pérez 104

6. Leclerc 80

7. Sainz 80

8. Ricciardo 50

9. Vettel 48

10. Gasly 48

11. Ocon 39

12. Alonso 36

13. Stroll 18

14. Tsunoda 16

15. Latifi 4

16. Russell 2

17. Räikkönen 1

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 300

2. Red Bull Racing 290

3. McLaren 163

4. Ferrari 160

5. Alpine 75

6. Aston Martin 66

7. AlphaTauri 64

8. Williams 6

9. Alfa Romeo 2

10. Haas 0

** WM-Stand noch unkorrigiert nach der Disqualifikation von Vettel