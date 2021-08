Formel-1-Weltmeister: Sebastian Vettel kennt sie alle

Der vierfache Champion Sebastian Vettel ist nicht nur am Lenkrad ein Ausnahmekönner. Auch wenn es um die Formel-1-Weltmeister vergangener Tage geht, hat der Heppenheimer die Nase vorn.

Der Gewinn des Fahrer-WM-Titels ist das heissbegehrte Ziel aller GP-Stars im Formel-1-Feld. Die früheren Gesamtsieger der Fahrer-Wertung sind aber nicht jedem Piloten bekannt, wie die jüngste Ausgabe der «Grill the Grid»-Video-Reihe zeigt. Darin müssen die Formel-1-Piloten die früheren Champions rückwärts aufzählen, wer sich vertut, fliegt aus dem Wettbewerb.

Am schlechtesten von allen schneidet dabei Rookie Yuki Tsunoda ab. Der Japaner aus dem AlphaTauri Team vertut sich bereits beim 2018er-Titel, den er Nico Rosberg statt Lewis Hamilton zuschreibt und bleibt deshalb mit nur zwei Punkten das deutliche Schlusslicht in der Endabrechnung. Auch Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez ist nicht lange dabei, er scheitert am Titel 2014, den Hamilton bejubeln durfte.

Lange halten können sich hingegen Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, George Russell und Carlos Sainz. Letzterer ist der Erste der Top-5, der aufgeben muss. Er kommt auf 28 Weltmeister, bevor er den Titel 1992 fälschlicherweise Ayrton Senna statt Nigel Mansell zuschreibt.

Am Ende sind nur noch Vettel und Verstappen dabei und der Red Bull Racing-Star scheitert an Keke Rosbergs Titel von 1992. Der Deutsche kann hingegen sämtliche Weltmeister seit 1950 aufzählen und erntet dafür einen kleinen Applaus. Vettel gewinnt auch die «Grill the Grid»-Gesamtwertung und darf dafür einen Pokal entgegennehmen.

Alle Formel-1-Weltmeister seit 1950

1950: Giuseppe Farina

1951: Juan Manuel Fangio

1952: Alberto Ascari

1953: Alberto Ascari

1954: Juan Manuel Fangio

1955: Juan Manuel Fangio

1956: Juan Manuel Fangio

1957: Juan Manuel Fangio

1958: Mike Hawthorn

1959: Jack Brabham

1960: Jack Brabham

1961: Phil Hill

1962: Graham Hill

1963: Jim Clark

1964: John Surtees

1965: Jim Clark

1966: Jack Brabham

1967: Denis Hulme

1968: Graham Hill

1969: Jackie Stewart

1970: Jochen Rindt

1971: Jackie Stewart

1972: Emerson Fittipaldi

1973: Jackie Stewart

1974: Emerson Fittipaldi

1975: Niki Lauda

1976: James Hunt

1977: Niki Lauda

1978: Mario Andretti

1979: Jody Scheckter

1980: Alan Jones

1981: Nelson Piquet

1982: Keke Rosberg

1983: Nelson Piquet

1984: Niki Lauda

1985: Alain Prost

1986: Alain Prost

1987: Nelson Piquet

1988: Ayrton Senna

1989: Alain Prost

1990: Ayrton Senna

1991: Ayrton Senna

1992: Nigel Mansell

1993: Alain Prost

1994: Michael Schumacher

1995: Michael Schumacher

1996: Damon Hill

1997: Jacques Villeneuve

1998: Mika Häkkinen

1999: Mika Häkkinen

2000: Michael Schumacher

2001: Michael Schumacher

2002: Michael Schumacher

2003: Michael Schumacher

2004: Michael Schumacher

2005: Fernando Alonso

2006: Fernando Alonso

2007: Kimi Räikkönen

2008: Lewis Hamilton

2009: Jenson Button

2010: Sebastian Vettel

2011: Sebastian Vettel

2012: Sebastian Vettel

2013: Sebastian Vettel

2014: Lewis Hamilton

2015: Lewis Hamilton

2016: Nico Rosberg

2017: Lewis Hamilton

2018: Lewis Hamilton

2019: Lewis Hamilton

2020: Lewis Hamilton