McLaren übernimmt Mehrheit an IndyCar-Team

McLaren Racing wagt den nächsten Schritt bei der Rückkehr in die IndyCar-Serie: Bis zum Jahresende wird der britische Sportwagenbauer 75 Prozent der Anteile am Arrow McLaren SP Team übernehmen.

McLaren-CEO Zak Brown hat nie ein Geheimnis um seine IndyCar-Ambitionen gemacht. Deshalb ist es auch keine grosse Überraschung, dass die britische Sportwagenschmiede die Mehrheit an einem IndyCar-Team erwerben will. Die Absicht, bis zum Jahresende 75 Prozent am Arrow McLaren SP Team übernehmen zu wollen, wurde im Rahmen des Rennwochenendes in Nashville, Tennessee verkündet.

Das Team wurde ursprünglich von Sam Schmidt im Jahr 2001 gegründet, Ric Peterson schloss sich 2013 an und gründete Schmidt Peterson Motorsports (SPM). Das Team leitete eines der erfolgreichsten Indy-Lights-Programme der letzten Zeit und sicherte sich sieben Fahrer-Titel, während es in der IndyCar-Serie 13 Pole-Positions und 27 Podestplätze erzielte, darunter neun Rennsiege, zwei davon als Arrow McLaren SP.

Die Leitung des IndyCar-Teams übernimmt nun ein fünfköpfiger Vorstand unter der Leitung von Brown, drei Mitglieder werden von McLaren Racing gestellt, hinzu kommen Sam Schmidt und Ric Peterson. Taylor Kiel, Präsident von Arrow McLaren SP, wird weiterhin die Geschäfte des Teams leiten und direkt an den Vorstand berichten.

«Die heutige Ankündigung ist ein starkes Signal für unser langfristiges Engagement in der IndyCar-Serie, sowohl als Rennserie als auch als Marketingplattform für McLaren Racing und unsere Sponsoren», freut sich Brown, der gleich von Siegen, Indy-500-Triumphen und Titel als Fernziel sprach.

«McLaren Racing ist davon überzeugt, dass IndyCar unsere Marke in Nordamerika weiter ausbauen, unsere wachsende US-Fan- und Partnerbasis über unser gesamtes Rennsport-Portfolio hinweg bedienen und langfristigen Wert schaffen wird. Die Rennserie ist unübertroffen, mit Weltklasse-Fahrern und -teams und einer leidenschaftlichen, sehr engagierten Fangemeinde», schwärmt der Amerikaner.

