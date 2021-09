Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Nichts zu machen»

Lewis Hamilton fährt beim 31. Grand Prix der Niederlande auf Rang 2 und muss weiter auf seinen 100. Sieg in der Formel 1 warten. Der Brite gibt zu: «Ich habe alles gegeben, aber gegen Max war nichts zu machen.»

Das war typisch Lewis Hamilton: Der Engländer maulte wie üblich über seine Reifen, nur um dann noch näher an Leader Max Verstappen heranzukommen. Der Brite wächst an Widerständen, aber die Hürde Verstappen war an diesem Tag in den Dünen von Zandvoort einfach zu hoch – Rang 2 für den siebenfachen Weltmeister. Damit musste Hamilton auch die WM-Führung wieder an Max Verstappen abgeben. Dank der besten Rennrunde kurz vor Schluss für Hamilton steht es nun Max Verstappen 224,5 Punkte vor Lewis mit 221,5 Zählern.

Nach dem Rennen sagt der Mercedes-Star: «Was für ein unglaublicher Grand Prix! Ich habe hinter Max wirklich alles herauszuholen versucht, aber letztlich fehlte uns der Speed. Mein Start war gut, aber Max ist wie eine Rakete gestartet. Und danach war er einfach nicht zu knacken.»

Immer wieder meldete sich Hamilton am Funk, um zu kommentieren, wie scheinbar mühelos Max Verstappen durch den Verkehr pfeilt, während er, Lewis, einige Male wertvolle Sekunden verlor. «Ich fand das heute wirklich schwierig.»



«Heute hätte alles stimmen müssen, um zu gewinenn – Speed, Strategie, Verkehr. Keines dieser Elemente war heute perfekt. Also hat es gegen einen fehlerfreien Gegner nicht gereicht.»

Aber der Engländer ist ehrlich genug zuzugeben, dass es nicht gereicht hätte gegen einen Verstappen, der an diesem Tag keinen Fehler gemacht hat. «Ich habe immer versucht, den Druck aufrecht zu erhalten, aber es hat eben nicht gereicht. Gratulation an Max.»

«Das ist sicher nicht die einfachste Strecke, um in den Windschatten eines Gegners zu gelangen und dann zu attackieren. Und klar hätte ich gerne gewonnen. Aber die Fans haben uns hier einen fabelhaften Tag beschert, unfassbar, welche Stimmung da auf den Tribünen geherrscht hat! Wir müssen heute fair eine Niederlage eingestehen, aber wir das alles ist noch lange nicht vorbei.»



Hamilton will schon in wenigen Tagen in Monza zurückschlagen. Aber Lewis sagt: «Unsere Gegner sind auf fast allen Strecken besser unterwegs als in den letzten Jahren, also muss ich davon ausgehen, dass dies auch in Italien so sein wird. Zudem hat das Wochenende mit der ganz besonderen Abstimmung und flach gestellten Flügeln eigene Gesetze.»





Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:27,56,341h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +24,361 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +54,942

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1 Runde

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +2 Runden

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari





WM-Stand nach 13 von 23 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 224.5 Punkte

2. Hamilton 221.5 Punkte

3. Bottas 123

4. Norris 114

5. Pérez 108

5. Leclerc 92

7. Sainz 89.5

8. Gasly 66

9. Ricciardo 56

10. Alonso 46

11. Ocon 44

12. Vettel 35

13. Tsunoda 18

14. Stroll 18

15. Russell 13

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 345

2. Red Bull Racing 333

3. Ferrari 182

4. McLaren 170

5. Alpine 90

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 53

8. Williams 20

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0