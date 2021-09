Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Du brauchst Vertrauen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton musste sich in den Niederlanden nur um wenige Hundertstelsekunden geschlagen geben. Der Engländer sagt: «Hier brauchst du sehr viel Vertrauen, und unser Auto mag Kurve 3 nicht.»

Lewis Hamilton hat seine 102. Pole-Position in der Formel 1 nur ganz knapp verpasst, um 38 Tausendstelsekunden. Als der Engländer die Ziellinie kreuzte und klar war, dass er die Bestzeit von Max Verstappen nicht geknackt hat, brandete Applaus durch die Tribünen. Die niederländischen Fans hatten erhalten, was sie sich erhofft hatten – eine Pole-Position ihres Lieblings Verstappen.»

Lewis nach der Qualifikation: «Es stimmt schon, du siehst in den Tribünen vor allem Orange. Aber ich habe auch ein paar Hamilton-Fans ausmachen können, und gestern waren wir baff, als wir ein Kleinflugzeug sahen, das ein Banner mit einer Aufmunterung für mich zeigte. Mir wurde gesagt, ein englischer Fan habe das organisiert. Vielen Dank!»

«Wir Fahrer sind hier toll empfangen worden, und diese Rennstrecke macht so viel gute Laune! Es ist absolut unfassbar, mit diesen Autos hier zu fahren. Ich war selber ein wenig erstaunt darüber, dass mir am Ende nur so wenig auf Max gefehlt hat, klar wurmt mich das ein wenig. Aber wir hatten fast ein ganzes Training verloren, und das ist eine jener Strecken, auf welcher du von einem Training zum nächsten Vertrauen aufbauen musst. Um wirklich alles aus dem Wagen zu holen und mich auf der Bahn perfekt wohl zu fühlen, hätte ich diese Zeit gebraucht.»

«Unser Tempo stimmt, aber so wie es aussieht, mag unser Auto Kurve 4 nicht besonders! Ich selber finde diese Kurve der Hammer, ich mag auch die ebenfalls überhöhten 14 und 15. Kurve 4 ist knifflig, die letzte Passage vor Start und Ziel hingegen geht easy voll.»



«Was das Rennen angeht, so kann ich noch nicht richtig sagen, wo die Reise hingeht, weil ich im Training keine Dauerläufe gemacht habe. Und ich schätze, meine Rennerfahrung von 2005, damals in der Formel 3, wird mir nicht viel nützen! Aber ein einfaches Rennen wir das sicher nicht, weil das Überholen hier so schwierig ist. Wir werden eine wirklich gute Strategie benötigen.»





Abschlusstraining GP der Niederlande

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:08,885

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:08,923

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:09,222

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:09,478

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:09,527

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:09,537

07. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:09,590

08. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:09,933

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:09,956

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,166

11. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:10,332

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,367

13. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:10,406

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:11,161

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:11,314

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:10,530

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:10,731

18. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:11,301

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,387

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:11,875