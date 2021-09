Carlos Sainz (Ferrari): «Das verstehe ich nicht»

Der Spanier Carlos Sainz kam im Grand Prix von Italien auf Rang 6 ins Ziel. Im zweien freien Training vom Samstag zerstückelte er seinen Ferrari. Der Madrilene rätselt noch heute, was passiert ist.

Schreckmoment für Carlos Sainz: Im zweiten freien Training zum Grossen Preis von Italien in Monza verlor der 27-jährige Spanier in der Ascari-Kurve die Kontrolle über seinen Ferrari und prallte hart in die Mauer. Die Tifosi machen sich Sorgen: Das war jetzt der dritte Unfall an vier aufeinanderfolgenden GP-Wochenenden – Budapest, Zandvoort, Monza. Was ist da los?

Nach dem Rennen bezeichnet der WM-Sechste von 2019 und 2020 den Samstag-Crash als «massiv. Und ich verstehe das noch immer nicht, wieso mir der Wagen aus der Kontrolle entglitt. Ich habe keine Erklärung für den Crash. Der Ferrari lag das ganze Wochenende in der Ascari neutral, aber offensichtlich muss ich vorsichtiger sein, wenn ich in Kurvenmitte aufs Gas gehe. Das ist die einzige Erklärung, die ich im Moment habe.»

Gibt es für die drei Unfälle immer die gleiche Erklärung? Carlos weiter: «Nein, das sind drei verschiedene Situationen. In Budapest wurde ich von einer Windbö erwischt, wie es mir im Rennwagen noch nie passiert ist. In Zandvoort lag ich leicht neben der Ideallinie, das war ein reiner Fahrfehler.»

Trotz dieser Missgeschicke zeigt Sainz eine gute erste Saison an der Seite von Charles Leclerc. Er liegt auf dem siebten WM-Zwischenrang, nur einen Platz hinter GP-Sieger Leclerc. Der Monegasse hat bislang 104 Punkte erobert, der Madrilene 97,5.



Carlos grimmig: «So bald wird mir kein weiterer Crash unterlaufen. Ich habe den Ferrari-Mechanikern zu viel Arbeit gemacht. Solche Unfälle sind nicht ideal, und ich werde daraus lernen.»





Grand Prix von Italien

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Motorschaden)

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12 (Unfall)

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda (Unfall)

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Aufhängungsdefekt)

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda (Bremsdefekt)





WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0