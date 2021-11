Verstappens Ausrufezeichen: Glaube nicht an Momentum

Von Max Verstappen hört man nach der Machtdemonstration in Mexiko keine großen Titelansagen. Der Niederländer versucht trotz der starken Ausgangslage, fokussiert zu bleiben.

Fragen zum Titelkampf muss man Max Verstappen eigentlich nicht stellen. Mehr als Floskeln gibt es vom Niederländer nicht. Keine Kampfansagen, keine vollmundigen Versprechungen.

Der Niederländer ist konzentriert, fokussiert – selbst dann, wenn er wie in Mexiko einen Big Point gelandet hat. Mit seinem neunten Saisonsieg hat er seine Führung in der WM auf seinen Mercedes-Verfolger Lewis Hamilton auf 19 Punkte ausgebaut.

Trotzdem lässt sich Verstappen zu nichts hinreißen. «Es ist noch ein langer Weg. Es sieht gut aus, es kann sich aber schnell drehen. Wir schauen von Rennen zu Rennen», sagte er bei Sky.

So angriffslustig der Niederländer auf der Strecke ist, so zurückhaltend ist er verbal. Und das trotz des dicken Ausrufezeichens. Denn der Sieg war nicht einfach nur ein Sieg, sondern eine Machtdemonstration. Trotzdem: «In Brasilien wird es nicht so sein wie hier», sagte er.

Verstappen glaubt nicht an so etwas wie Momentum. «Wir müssen in jedem Rennen versuchen, die Details zu finden, und das haben wir hier im Qualifying nicht getan. Die Dinge können sich also sehr schnell drehen. Es wird sehr eng und spannend bis zum Schluss.»

Sky-Experte Timo Glock sieht das ein wenig anders. «Was kann Max Verstappen nach seinem Sieg noch aufhalten? In meinen Augen gibt es da nur eine Variante: Max und Red Bull haben das Pech, dass technische Probleme auftreten», schrieb er in seiner Kolumne. «Das Paket ist in meinen Augen im Moment zu stark. Sao Paulo wird wohl auch wieder eine Rennstrecke sein, die dem Red Bull entgegenkommt. Das Auto funktioniert auf allen Streckentypen sehr, sehr gut. Max ist in einer sehr komfortablen Situation. Red Bull macht momentan auch alles richtig.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0