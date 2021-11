Tost: Witz-Diskussion und keine Angst vor Ferrari

Franz Tost hatte einen guten Grund zum Lachen: Pierre Gasly feierte beim Mexiko-GP einen starken vierten Platz. Außerdem verteidigte er Yuki Tsunoda.

Franz Tost war zufrieden. Sehr zufrieden. Denn mit einem vierten Platz beim Mexiko-GP schloss AlphaTauri in der Konstrukteurswertung zu Alpine auf, beide Teams teilen sich mit 106 Punkten Platz fünf.

Ein starker Auftritt, für den die Grundlage im Qualifying mit Startplatz fünf gelegt wurde. «Es hat für uns schon im Qualifying gut angefangen, das war die Basis. Der fünfte Platz, dann ein guter Start, erste Kurve überleben, erste Runde überleben und dann die Position festigen. Das hat super geklappt», sagte Tost bei Sky: «Und alles andere war dann ein Kinderspiel. Pierre hatte alles im Griff, das war eine lockere Partie.»

Bonbon dabei: AlphaTauri beziehungsweise Gasly hielt die beiden Ferrari hinter sich. Für Tost keine Überraschung. «Das Team hat einen sehr guten Job gemacht, dass wir vom Speed her immer schneller waren als Ferrari. Im Rennen habe ich Ferrari nicht gefürchtet. Ich habe mir die Longruns angeschaut, und da waren sie einfach langsamer. Vor allem mit den harten Reifen haben wir eine gute Pace gefunden», sagte Tost.

Er nahm seinen zweiten Fahrer Yuki Tsunoda übrigens nochmals in Schutz gegen die Kritik nach dem Qualifying, in dem er die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Pérez irritiert hatte. Vor allem von Motorsportberater Helmut Marko und Teamchef Christian Horner gab es Kritik.

Marko wurde bei Tost vorstellig, wie der verriet. «Er ist sofort zu mir gekommen, und ich habe gesagt, er soll mal schön ruhig bleiben», sagte Tost, der erklärte: «Wir haben zu Yuki gesagt, dass Pérez kommt, und dass er vier Sekunden hinter ihm sei, er solle aufpassen. Und er ist sofort neben die Strecke gefahren. Und dass Sergio ihm folgt, liegt nicht an Yuki. Hier zu diskutieren, ist ein Witz. Und das hat Helmut dann auch eingesehen. Von einer Dirty Air zu sprechen, bei einem, der so langsam fährt, das kann er seiner Großmutter erzählen. Er fährt neben der Strecke – was will er denn noch mehr?»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

M-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0