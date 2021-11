Loblieder auf Max Verstappen: Großartiger Schachzug!

Max Verstappen hat die Formel 1 mit seinem Manöver in Kurve eins beeindruckt. Jenson Button zum Beispiel glaubt, dass der Move ein entscheidender sein könnte.

Max Verstappen hat mit dem Sieg in Mexiko die Führung in der WM-Wertung auf 19 Punkte ausgebaut. Nachhaltig in Erinnerung bleiben wird sein Bremsmanöver nach dem Start in Kurve eins, als er beide Mercedes düpierte und die Führung übernahm.

«Man muss sehr präzise sein, denn die Geschwindigkeiten sind sehr hoch, und beim Anbremsen von Kurve 1 sind die Reifen kalt, die Bremsen sind kalt, wenn man in diese Kurve geht. Es war entscheidend für mich, dort vorne zu sein, und von da an konnte ich einfach mein eigenes Tempo fahren», sagte Verstappen.

Man könne nicht wirklich üben, wie ein Start ablaufe, so Verstappen, «denn man landet links, in der Mitte, rechts, je nachdem, was passiert, aber als ich einmal außen war und im Grunde auf der Rennlinie, wusste ich genau, wo ich bremsen musste», sagte Verstappen.

Für das Manöver bekam der Niederländer im Nachgang jede Menge Lob. Manche unkten bereits, ob das ein entscheidender Punkt im Titelkampf sein könnte.

«Es war ein mutiger Move außen um die beiden Mercedes herum», sagte Ex-Weltmeister Jenson Button bei Sky Sports F1. «Er hatte den richtigen Bremspunkt erwischt. Er wusste, wo er bremsen musste, denn er hatte das ganze Wochenende über dort gebremst. Er hatte das nötige Selbstvertrauen, um einzulenken und zu wissen, dass sie ihn nicht von hinten angreifen werden, um Lewis ein wenig Platz zu verschaffen. Das ist ein großartiger Schachzug und könnte ein entscheidender Punkt in diesem Titelkampf sein.»

Für den Sky-Experten Timo Glock war es «ein absolutes Ausrufezeichen im WM-Kampf», Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko jubelte über einen perfekten Tag «und es war unglaublich, wo Max gebremst hat, das war jenseits von Gut und Böse.»

Verstappens früherer Teamchef Franz Tost schwärmte: «Max wird sich die WM dieses Jahr verdienen. Einen Lewis Hamilton außenherum so auszubremsen, und dabei den Speed ohne ein blockiertes Rad mitzunehmen, das war schon sensationell.»

Auch von seinem Titelrivalen Hamilton gab es jede Menge Anerkennung. «Er hat einen Megajob gemacht und super spät gebremst. Ich war auf der Innenseite, da hatte ich keine Chance.»

Red-Bull-Teamchef Christian Horner: «Er hat einen sehr guten Start erwischt, fand eine Lücke und ich war überrascht, dass sie ihm den Platz gaben. Ich muss sagen, dass Valtteri [Bottas] sehr fair war. Ich dachte, Max würde die Kurve verpassen, weil er in Kurve 1 so spät auf der Bremse war, aber er hat es geschafft und das Rennen von da an wirklich kontrolliert.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0