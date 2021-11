Rosberg: Verstappen muss Hamiltons Schwäche nutzen

Nico Rosberg weiß, wie es geht: 2016 holte er sich im Mercedes-Duell mit Lewis Hamilton den Titel. Das Mentale macht dabei eine Menge aus.

Ist der Moment gekommen? Ist Lewis Hamilton nach Max Verstappens Machtdemonstration mental angeschlagen? Die Aussagen des siebenmaligen Weltmeisters deuten zumindest darauf hin.

Denn bei Hamilton hört man die Resignation bereits heraus. «19 Punkte sind natürlich eine Menge. Wenn sie ihre überlegene Geschwindigkeit in die nächsten Rennen mitnehmen, sind wir in Schwierigkeiten», sagte Hamilton: «Sie sind einfach zu schnell, also geben wir alles, was wir haben, aber leider reicht es im Moment nicht, um es mit ihnen aufnehmen zu können.»

Keine Frage: Vieles in der Formel 1 spielt sich im Kopf ab, vor allem in einem so engen Titelkampf wie bei Hamilton und Verstappen.

«Das Mentale ist in so einem Duell essentiell. Für Max ist das sicher nicht einfach, denn er ist das erste Mal in so einer Situation. Und dann auch noch gegen den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Insofern hat er schon jetzt größte Anerkennung verdient», sagte Rosberg bei f1-insider.

Während Mercedes und Hamilton ratlos wirken, ist Verstappen voll fokussiert. Der Niederländer antwortete auf einen schwächeren Tag im Qualifying mit einer Machtdemonstration im Rennen. Und wie es scheint, ist die Gelegenheit jetzt günstig.

«Man muss ausnutzen, wenn Lewis seine Schwäche-Phasen hat, in denen er ein wenig die Motivation, den Kopf verliert», so Rosberg: «Dann heißt es: volle Attacke! Soll heißen: Man muss dann die maximal mögliche Punktzahl holen», so Rosberg, der aber auch warnte, «denn Lewis darf man nie abschreiben. Der kommt immer wieder zurück.»

Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash

WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0