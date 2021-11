Ferrari-Junior Mick Schumacher: Crash in Mexiko

Ferrari-Nachwuchsfahrer Mick Schumacher kam beim Grossen Preis von Mexiko nicht über die erste Kurve hinaus – Unfall schon in der ersten Kurve. Damit war die gute Ausgangslage mit Startplatz 14 beim Teufel.

Was wäre für Mick Schumacher und seinen Haas-Rennstall in diesem Rennen wohl drin gewesen? Wir werden es nie herausfinden: Mick Schumacher stolperte, von Startplatz 14 kommend, in der ersten Kurve über die Räder der Alpine von Esteban Ocon, damit war Feierabend.

Der Ferrari-Nachwuchsfahrer nach dem Rennen: «Das ist jammerschade. Solche Dinge passieren dir eben, und es ist auch nicht das erste Mal in meiner Rennkarriere, dass ich in der ersten Runde aufgeben muss, und ich fürchte, es war auch wohl nicht das letzte Mal.»

«Klar ist es nicht schön, wenn man schon in der ersten Runde aufgeben muss. Aber du könntest das ärgerlichste Rennwochenende erleben, und du nimmst noch immer Positives mit – du lernst immer etwas, auch wenn das heute eine etwas kurze Sache war.»

«Letztlich wurde es durch den Dreher von Bottas in der ersten Kurve ziemlich eng. Auf einmal war die Strecke nur noch halb so breit, weil sich alles an ihm vorbeiquetschen mussten. Und da passen halt keine drei Autos vorbei wie mit Tsunoda, Ocon und mir.»

«Es ist bedauerlich, dass dies ausgerechnet hier passiert ist, wo wir eine so gute Ausgangslage htten. Aber wenn es in den ersten Kurven um jeden Zentimeter geht, kann so etwas immer passieren. Heute hat es eben uns getroffen.»





Mexiko-GP, Mexiko-Stadt

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:38:39,086h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +16,555 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +17,752

04. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1:03,845 min

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:21,037 min

05. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1 Runde

07. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

08. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +2 Runden

15. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12,+2 Runden

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +3 Runden

Out

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, Crash





WM-Stand nach 18 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 312.5 Punkte

2. Hamilton 293.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 165

5. Norris 150

6. Leclerc 138

7. Sainz 130.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 86

10. Alonso 60

11. Ocon 46

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 478.5

2. Red Bull Racing 477.5

3. Ferrari 268.5

4. McLaren 255

5. Alpine 106

6. AlphaTauri 106

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0