Sebastian Vettel (Aston Martin/7.): Ärger vermieden 07.11.2021 - 22:59 Von Mathias Brunner

© LAT Sebastian Vettel

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel fährt zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen in die Punkte: Nach Rang 8 in Texas nun Platz 7 in Mexiko. «Wir konnten uns aus allem Ärger raushalten.»