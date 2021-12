Mick Schumacher: Das kommt nach dem Saisonende

Die Formel-1-Piloten werden in Abu Dhabi das letzte Rennen des Jahres bestreiten. Haas-Rookie Mick Schumacher freut sich auf die Herausforderung und verrät, was er nach dem Saisonfinale kommt.

Nur noch ein Kräftemessen steht auf dem diesjährigen WM-Programm, dann dürfen die GP-Rennställe und ihre Stars die Saison mit einem letzten Test in Abu Dhabi abschliessen. Für Haas-Talent Mick Schumacher endet damit das Rookie-Jahr in der Weltmeisterschaft, das für den jungen Deutschen viele Herausforderungen bot.

Im unterlegenen Haas-Renner kämpfte Schumacher am hinteren Ende des Feldes, dennoch konnte er viel lernen, wie er rückblickend erklärt: «Das Jahr verging schneller als gedacht! Es gab viel zu lernen, etwa wie man die Rennwochenenden und Rennen in Angriff nimmt. Ich freue mich aufs letzte Rennen und ich denke, wir alle sind bereit, eine Pause einzulegen.»

«Es war ein langes Jahr mit vielen Unsicherheiten, aber wir haben es insgesamt gut gemeistert. Wir konnten viel mehr als erwartet aus dem Auto herausholen und damit bin ich natürlich zufrieden. Ich denke, wir haben viel Gutes erreicht und auch viel erkannt, das wir fürs nächste Jahr verbessern können», fasst der 22-Jährige zusammen.

Auf die Frage, was nach dem Rennen in Abu Dhabi auf dem Programm steht, verrät Schumacher: «Zunächst steht ein sehr wichtiger Test für uns an, wir werden uns also ganz darauf konzentrieren. Danach kann ich mich etwas entspannen, meine Auszeit geniessen und die Batterien neu aufladen, bevor es mit der Vorbereitung auf 2022 losgeht.»

«In dieser Zeit der Erholung werde ich sicherlich viel über das nächste Jahr nachdenken und in ständigem Austausch mit dem Team stehen. Ich möchte mich so gut es geht einbringen, denn ich hoffe, dass die Saison 2022 ein wichtiges Jahr für uns werden wird. Wir konzentrieren uns natürlich auf die Vorbereitung aufs nächste Jahr, die Vorfreude auf 2022 ist gross», betont der WM-Neunzehnte.

