Mathias Lauda: «Max schaut zu viel auf Hamilton»

Mathias Lauda über GP in Saudi-Arabien: «Es war grosses Kino»

Ex-DTM-Pilot und ServusTV-Experte Mathias Lauda analysiert den packenden Formel 1-Grand Prix von Saudi-Arabien vom vergangenen Sonntag und gibt Red Bull Racing-Ass Max Verstappen einen Rat.

Das Formel 1-Rennen von Saudi-Arabien war nichts für schwache Nerven. Der Sieg von Titelverteidiger Lewis Hamilton war erst nach dem dritten Start und mehreren haarigen Manövern sicher.

Auch TV-Experte Mathias Lauda schwärmt von der Performance der Titelkandidaten: «Das war unglaublich. Wir hatten ja drei Starts, das bringt ja immer die meiste Action. Es war grosses Kino und unglaublich.»

Zur nachträglichen Strafe gegen Max Verstappen sagt der Sohn von Niki Lauda: «Ich glaube, die Strafe hätte man sich sparen können. Sie wussten ja genau, dass er Zweiter bleiben wird. Und man sieht, dass sie sich nicht in die WM einmischen wollen.»

«Okay, was Max macht, ist glaube ich nicht korrekt. Es ist ja keine Bremsphase dort, es ist nicht okay. Hamilton hätte aber auch früher ausscheren können. Er war aber verunsichert – er wusste nicht, was Verstappen macht. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel, deshalb hätten sie es sich sparen können.»

Verstappen regte sich über Hamiltons Verzögerungstaktik vor dem zweiten Start auf, der viel Abstand liess. Lauda gibt aber zu bedenken: «Beim Safety-Car darf man das nicht – das Bummeln. Es war aber ein normaler Start, da darf man das. Ich verstehe Max nicht. Er schaut zu viel in den Rückspiegel auf Hamilton, das sollte er nicht machen. Das macht nervös.»

Saudi-Arabien-GP, Dschidda

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:28:43,979h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +11,825 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +27,531

04. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +27,633

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +40,121

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +41,613

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +44,475

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +46,606

09. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +58,505

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:01,358 min

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:17,212

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1:23,249

13. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, Crash

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, Crash

Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, Crash

WM-Stand nach 21 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 369.5 Punkte

2. Hamilton 369.5 Punkte

3. Bottas 218

4. Pérez 190

5. Leclerc 158

6. Norris 154

7. Sainz 149.5

8. Ricciardo 115

9. Gasly 100

10. Alonso 77

11. Ocon 72

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 587.5

2. Red Bull Racing 559.5

3. Ferrari 307.5

4. McLaren 269

5. Alpine 149

6. AlphaTauri 120

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0