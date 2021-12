Mercedes: So klingt der Motor von Lewis Hamilton

Noch vor Weihnachten ist im Rennwagenwerk von Mercedes-Benz der Motor des 2022er Autos von Lewis Hamilton und George Russell angeworfen worden, knapp vierzehn Tage nach dem WM-Finale in Abu Dhabi.

Für viele Fans von Lewis Hamilton und Mercedes-Benz ist dies ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk: Im Rennwagenwerk von Mercedes in Brackley (England) ist der Motor des 2022er Silberpfeils von Lewis Hamilton und George Russell erstmals im Chassis W13 laufen gelassen worden, weniger als vierzehn Tage nach dem dramatischen WM-Finale von Abu Dhabi.

Die Nervosität ist jeweils gross, Spannung liegt in der Luft. Das so genannte «fire up» ist unter den Mitarbeitern ein emotionaler Moment: Das erste Grummeln des Motors im Wagen gilt als Ausgangspunkt aller Funktionstests, und bei so manchem «fire up» gab es für die Techniker und Mechaniker eine erste, unliebsame Überraschung. Denn im schlimmsten Fall passiert – überhaupt nichts.

Nicht so am 23. Dezember in Brackley: Der 2022er Motor im neuen Mercedes-Renner von Lewis Hamilton und George Russell ist willig angesprungen und brummte zufrieden vor sich hin, zur Freude der Belegschaft, und auch der via Handy zugeschaltete Teamchef Toto Wolff strahlte. Mehr dazu im Video von Merce Video von Mercedes-Benz.

Von Mercedes unbestätigt: Wenn alles plangemäss läuft, wird der 2022er Renner einem ersten Funktionstest unterzogen, danach werden auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ab 23. Februar die ersten Wintertest-Kilometer zurückgelegt.

Geplanter Formel-1-Kalender 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi