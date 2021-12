Jolyon Palmer über Lewis Hamilton: «Wie Felipe Massa»

Wäre der Titelkampf anders ausgegangen, hätte auch Lewis Hamilton die WM-Krone verdient, ist der frühere Formel-1-Pilot Jolyon Palmer überzeugt. Er lobt den siebenfachen Champion für seine Reaktion nach der Niederlage.

Seit dem verlorenen Titelkampf ist es ruhig geworden um Lewis Hamilton. Nachdem Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff in seiner ersten Presserunde nach der Niederlage erklärt hatte, er könne nicht garantieren, dass der siebenfache Champion nach der Winterpause zurückkommt, wird über ein allfälliges Karriere-Ende des Briten spekuliert.

Unmittelbar nach dem Zieleinlauf hinter dem neuen Champion Max Verstappen bewies Hamilton aber Sportsgeist, wie Jolyon Palmer in seiner Kolumne auf «Formula1.com» erklärt: «Mich hat seine Einstellung und seine Reife am meisten überrascht», schreibt er über seinen Landsmann. «Als er in Brasilien ans Ende des Feldes geschickt wurde, bewahrte er die Ruhe und holte sich am Sonntag den Sieg.»

«Noch beeindruckender war seine Reaktion auf die verheerende Niederlage in Abu Dhabi, die durch Geschehnisse bestimmt wurde, die nicht in seiner Hand lagen. Trotzdem zeigte sich Lewis sehr grossmütig und stellte den Sportsgeist eines Champions unter Beweis, ganz ähnlich wie Felipe Massa in der Saison 2008, als er gegen Lewis den Kürzeren zog», stellt Palmer klar.

Und der 30-Jährige prophezeit: «Er war das ganze Jahr über brillant und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er langsamer wird. Ich bin mir sicher, dass er in der nächsten Saison wieder so hart wie immer um den achten WM-Titelgewinn kämpfen wird.»

Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, 12. Dezember

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30:17,345 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +2,256 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +5,173

04. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +5,692

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +6,531

06. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +7,463

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +59,200

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1:01,708 min

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:04,026

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:06,057

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:07,527

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

15. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +3 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, Hydraulik

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Antrieb

Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, Getriebe





WM-Stand nach 22 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 394.5 Punkte

2. Hamilton 387.5

3. Bottas 226

4. Pérez 190

5. Sainz 164.5

6. Norris 160

7. Leclerc 159

8. Ricciardo 115

9. Gasly 110

10. Alonso 81

11. Ocon 74

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 32

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 3

19. Schumacher 0

20. Mazepin 0

21. Kubica 0

Teams

1. Mercedes 613.5

2. Red Bull Racing 584.5

3. Ferrari 323.5

4. McLaren 275

5. Alpine 155

6. AlphaTauri 142

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 13

10. Haas 0