AlphaTauri mit Gasly und Tsunoda: Stärkste Saison

Noch nie hat der Red Bull-Rennstall AlphaTauri (vormals Toro Rosso) in einer GP-Saison so viele Punkte erobert wie 2021. Wir beleuchten die besten Momente von Pierre Gasly und Yuki Tsunoda.

Der Formel-1-Rennstall AlphaTauri hat 2021 seine beste GP-Saison gezeigt: WM-Rang 6, weiter vorne war das Team aus Faenza in der Konstrukteurs-Meisterschaft nie platziert, 142 WM-Zähler erobert, neuer Rekord.

Das Team, das aus der Scuderia Toro Rosso hervorgegangen ist, konnte auf vier Säulen bauen: Auf ein Auto, das auf jeder Art von Rennstrecke schnell war; auf Fortschritte von Motorenlieferant Honda, auf eine solide Standfestigkeit und auf den bärenstarken Pierre Gasly.

Teamchef Franz Tost lobt: «Pierre hat sich 2021 noch einmal markant gesteigert, was sein Rennhandwerk und das technische Verständnis angeht. Unser Team hat insgesamt einen sehr guten Job gemacht, fast hätten wir Alpine noch WM-Rang 5 weggeschnappt, und wir haben zwei fantastische Fahrer.»

Der 20-jährige Yuki Tsunoda leistete sich einige Anfängerfehler, «so wie das bei einem jungen Piloten zu erwarten war», wie Tost sagt. Kein Zweifel: Mit zwei routinierten Piloten hätte AlphaTauri den direkten Gegner Alpine wohl geschlagen.

Bemerkenswert: Yuki ist der erste Japaner, der in der Formel 1 beim Debüt gleich punkten konnte (in Bahrain wurde er Neunter).

22 Mal kamen Gasly und Tsunoda 2021 ins Ziel, auch das ist neuer Team-Rekord, 19 Mal beendeten der Franzose und der Japaner einen Grand Prix in den Top-Ten.

Für AlphaTauri gab’s 2021 den ersten Startplatz in der ersten Reihe (Gasly in Katar, als Zweiter) und die erste beste Rennrunde (Gasly in Ungarn).



AlphaTauri (vormals Toro Rosso)



2006

Tonio Liuzzi (I) und Scott Speed (USA)

WM-Rang 9 (1 Punkt)



2007

Liuzzi, Speed und Sebastian Vettel (D)

WM-Rang 7 (8 Punkte)



2008

Vettel und Sébastien Bourdais (F)

WM-Rang 6 (39 Punkte)



2009

Bourdais, Sébastien Buemi (CH) und Jaime Alguersuari (E)

WM-Rang 10 (8 Punkte)



2010

Buemi und Alguersuari

WM-Rang 9 (13 Punkte)



2011

Buemi und Alguersuari

WM-Rang 8 (41 Punkte)



2012

Daniel Ricciardo (AUS) und Jean-Éric Vergne (F)

WM-Rang 9 (26 Punkte)



2013

Ricciardo und Vergne

WM-Rang 8 (33 Punkte)



2014

Vergne und Daniil Kvyat (RU)

WM-Rang 7 (30 Punkte)



2015

Max Verstappen (NL) und Carlos Sainz (E)

WM-Rang 7 (67 Punkte)



2016

Verstappen, Sainz und Kvyat

WM-Rang 7 (63 Punkte)



2017

Kvyat, Sainz, Pierre Gasly (F) und Brendon Hartley (NZ)

WM-Rang 7 (53 Punkte)



2018

Gasly und Hartley

WM-Rang 9 (33 Punkte)



2019

Gasly, Kvyat und Alexander Albon (T)

WM-Rang 6 (85 Punkte)



2020

Gasly und Kvyat

WM-Rang 7 (107 Punkte)



2021

Gasly und Yuki Tsunoda (J)

WM-Rang 6 (142 Punkte)