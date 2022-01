Brad Pitt/Apple TV+: Formel-1-Film mit Lewis Hamilton 04.01.2022 - 17:32 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton © LAT Brad Pitt (Zweiter von rechts) 2004 in Monaco

Durch die Netflix-Doku «Drive to Survive» ist das Interesse an der Formel 1 in den USA angefacht worden, auch in Hollywood: AppleTV+ soll mit Brad Pitt und Lewis Hamilton einen Film machen.