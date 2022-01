Carlos Sainz (Ferrari): Acht potenzielle Weltmeister

Der Spanier Carlos Sainz hat 2021 eine hervorragende Saison gezeigt: WM-Fünfter, noch vor seinem Ferrari-Stallgefährten Charles Leclerc. Der Madrilene sagt, was die Fans von der Saison 2022 erwarten dürfen.

Das war ein Abschluss nach Mass: Carlos Sainz eroberte beim dramatischen WM-Finale von Abu Dhabi am 12. Dezember 2021 hinter Max Verstappen und Lewis Hamilton den dritten Platz, damit eroberte der 27-jährige Spanier in seiner ersten Saison mit Ferrari den tollen fünften Schlussrang.

Sainz stand 2021 vier Mal auf dem Siegerpodest: Zweiter in Monaco, Dritter in Ungarn, Russland und Abu Dhabi. Seit dem Grossen Preis der Steiermark ist er immer in die Top-Ten gefahren, kein anderer GP-Fahrer kann derzeit eine solche Serie vorweisen.

Aber daran denkt der Vater des gleichnamigen Rallye-Weltmeisters und Dakar-Siegers nicht mehr, wie er gegenüber unserem Kollegen Jesús Balseiro von der spanischen As sagt. Vielmehr stellt sich Sainz vor, was in der kommenden GP-Saison mit komplett neuen Rennwagen auf uns zukommen wird.

Der 140-fache GP-Teilnehmer sagt: «Ich stelle mir zwei Extreme vor. Entweder ein Rennstall trifft mit dem neuen Reglement den Nagel auf den Kopf und erzeugt sich einen stattlichen Vorteil. Oder wir erleben eine komplett ausgeglichene Saison, und das ist natürlich, was ich lieber sehen würde. Wir haben 2021 erlebt, wie die Fahrer einen Unterschied ausmachen konnten. Wir haben Siege von vier verschiedenen Teams erlebt.»

Auf die Frage, ob es für Sainz nicht seltsam sei, dass sein früherer Toro-Rosso-Stallgefährte Max Verstappen nun Weltmeister ist, meint Carlos: «Nein, das empfinde ich nicht so, denn Max hat immer das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Aber ich glaube fest daran, dass wir sieben oder acht potenzielle Weltmeister im Feld haben. Und wer im richtigen Auto sitzt, der holt den Titel. Selbst wenn es natürlich spektakulär gewesen ist, was Max da gezeigt hat, auf diesem Niveau mit Lewis Hamilton zu konkurrieren.»



«Max hat jahrelang Geduld gezeigt, um mit Red Bull Racing in diese Position zu kommen. Lewis konnte schon im ersten Jahr um den Titel kämpfen. Es gibt da keine geheime Formel. Für mich besteht der Schlüssel zum Erfolg darin, zusammen mit dem Rennstall eine gute Basis zu legen und dann hart zu arbeiten. Ich glaube an Stabilität; und ich schätze, es gibt genügend Beispiele, die das belegen.»



Sainz sieht sich langfristig bei Ferrari: «Mein Vertrag läuft noch ein weiteres Jahr. Aber ich sehe mich bei keinem anderen Team. Ich bin glücklich hier, und ich gehe nach jedem Rennwochenende mit einem Lächeln nach Hause. Ich bin stolz, Ferrari-Fahrer zu sein. Und wenn wir gute Ergebnisse einfahren, kann ich mir keinen besseren Rennstall vorstellen.»





Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi