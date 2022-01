GP-Farce Belgien 2021: Fans erhalten kein Geld zurück

Der Grosse Preis von Belgien Ende August 2021 fiel ins Wasser: Wegen starken Regens waren nur wenige Runden hinterm Safety-Car möglich. Inzwischen steht fest: Geld zurück für die Fans gibt es nicht.

Tausende Formel-1-Fans waren Ende August 2021 stinksauer. Zahlreiche Besucher des Rennwochenendes in Spa-Francorchamps (Belgien) fanden, sie wurden um ihr Eintrittsgeld betrogen, denn ausser ein paar Runden hinter dem Safety-Car bekamen sie in Spa-Francorchamps nichts zu sehen – der starke Regen und die Pistenverhältnisse liessen kein reguläres Rennen zu. 70.000 enttäuschte Gesichter.

Nach dieser Formel-1-Farce sprachen sich einige Rennfahrer dafür aus, dass Mittel und Wege gefunden werden sollten, die Besucher zu entschädigen. Weltmeister Lewis Hamilton sagte damals: «Ich hoffe, die Fans erhalten ihr Geld zurück.»

Nach der Blamage sagte Melchior Wathelet, Chef des Circuit de Spa-Francorchamps, gegenüber der Nachrichtenagentur Sporza: «Das ist ein schmerzhafter Moment. Wir werden über die Möglichkeit einer Geste an die Fans nachdenken. Wir müssen schauen, was möglich ist und sind für alles offen.»

Aber Wathelet wollte das Wort Rückzahlung nicht in den Mund nehmen und blieb vage: «Wir werden keine Hoffnungen unter den Fans schüren, die wir nicht erfüllen können.»

Viele Fans hofften auf Geld zurück oder auf ein kostenloses Ticket für das Rennen 2022. Stattdessen ist den Besuchern eine Art Tombola angeboten worden, dabei werden 170 Eintrittskarten für den Grand Prix 2022 verlost, alle in einer höheren Kategorie. Dazu gibt’s ein Jahreabo für den Streaming-Dienst F1-TV (Wert: 65 Euro) und Zugang zu einer nicht genauer definierten Veranstaltung am Donnerstag vor dem Rennen 2022.

Für Inhaber eines damaligen Tickets der Kategorie Bronze werden 100 Silber-Eintrittskarten verlost, für Silber-Ticketinhaber gibt’s 50 Gold-Karten, für Käufer von Eintrittskarten der Kategorie Gold werden 20 VIP-Sitze verlost.



Gemäss Angaben des staatlichen belgischen TV-Senders RTBF ging dieses Angebot nicht grundsätzlich an alle Besucher des Wochenendes 2021, sondern nur an jene Fans, die sich beschwert hatten.



Im Schreiben an die Fans entschuldigten sich die Veranstalter nochmals für die Vorkommnisse Ende August 2021. «Wir sind mit den Fans enttäuscht darüber, dass der Grand Prix nicht über die normale Distanz führen konnte. Aber die Sicherheit von Fahrern, Streckenposten und Fans muss immer im Vordergrund stehen. Die Wetterverhältnisse liessen es schlicht nicht zu, dass mehr Runden zurückgelegt werden konnten. Wir haben verschiedene Möglichkeiten abgewogen, uns für die Hingabe der Rennbesucher vom Sonntag zu bedanken.»



Gewonnene Tombola-Karten können fürs ganze Wochenende oder nur am Sonntag (28. August 2022) eingelöst werden, bis Ende Januar 2022 müssen die Fans antworten. Eine Gold-Karte 2022 ist 530 Euro wert.





Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi