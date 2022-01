Formel-1-Champion Max Verstappen gibt bald wieder Gas 07.01.2022 - 19:23 Von Otto Zuber

© Red Bull Content Pool Max Verstappen kann es nicht lassen: Er nimmt am virtuellen 24h-Rennen von Le Mans teil

Max Verstappen hat genug von der Winterpause: Der Niederländer nimmt in wenigen Tagen am virtuellen 24h-Rennen von Le Mans teil. Der Red Bull Racing-Pilot ist nicht der einzige Star in der Startaufstellung.