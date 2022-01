Alex Albon (Williams): «Es war nicht einfach»

2021 musste sich Alex Albon in der Formel 1 mit der Reservistenrolle und dem Job als Fahrer-Coach für AlphaTauri-Rookie Yuki Tsunoda begnügen. Der Londoner betont, wie schwierig ihm das Zuschauen fiel.

Nur zugeschaut hat Alex Albon dem Treiben auf der Formel-1-Strecke natürlich nicht: Der Red Bull Racing-Reservist leistete im Simulator im Werk in Milton Keynes wertvolle Hilfe für die Kollegen Max Verstappen und Sergio Pérez. Nebenbei trat er in der DTM an und übernahm schliesslich auch die Rolle als Fahrer-Coach für AlphaTauri-Rookie Yuki Tsunoda.

Und das mit Erfolg: Der Japaner konnte zulegen, und machte kein Geheimnis daraus, dass die Tipps von Albon einen wesentlichen Beitrag zum Vorankommen geleistet hatten. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi fuhr er auf den starken vierten Platz. «Das war ein gutes Rennen von ihm», freute sich Albon nach dem Rennen.

Und der Londoner erklärte auch angesichts seiner Rückkehr ins Formel-1-Feld mit Williams: «Ich bin sehr aufgeregt.» Das Jahr auf der Reservebank von Red Bull Racing war nicht einfach, hatte aber auch seine Höhepunkte.

Der 25-Jährige sagte dazu: «Es war nicht einfach, an der Seitenlinie zu stehen und zuschauen zu müssen. Gleichzeitig war es aber auch aufregend, Teil der Erfolgsstory von Max zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich ein kleines Bisschen zum Erfolg beigetragen habe.»

