Kimi Räikkönen: Wieder öfter in den Garten pinkeln

Kimi Räikkönen wird nach dem Ende seiner Formel-1-Karriere mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Und öfter in den Garten pinkeln, wie er verrät.

Irgendwie passt die Angewohnheit, in den eigenen Garten zu pinkeln, zu Kimi Räikkönen. Der Finne war während seiner Formel-1-Karriere ein Original und ist es natürlich auch weiterhin.

Deshalb wird er seine Angewohnheit nicht ablegen und weiter den Garten als Toilette nutzen, wenn es sein muss. «Klar», sagte er im Bild-Interview und verrät: «Das ist für mich normal. Als ich ein Kind war, hatten wir keine Toilette in meinem Elternhaus. Wo sollte man sonst pinkeln? Natürlich mache ich das weiter. Ich habe damit kein Problem. Wenn ich muss, dann muss ich.»

Was er nicht mehr muss: das Formel-1-Fahrerlager betreten. Möglicherweise «nie wieder», wie er sagt. Die Formel 1 sei nie sein Leben gewesen, betonte er, «das Fahren ist das Einzige, was ich daran mochte. Es gab immer Dinge, die mir wichtiger waren. Daran wird sich nichts ändern. Ich habe nicht aufgehört, weil mir die Kraft fehlt, sondern weil ich Besseres zu tun habe, als in Flugzeugen zu sitzen und in Hotels zu übernachten.»

Daneben kritisiert der Finne die Entwicklung der Autos, die heutzutage viel zuverlässiger seien. Früher war das anders.

«In meinen ersten Jahren war jedes Rennen wie Zocken im Casino. Man wusste nie, was man an dem Tag bekommt und ob man überhaupt über die Ziellinie fährt», sagte er.

Kimi weiter: «Aber es ist egal, ob man die Entwicklung mag oder nicht. Wir Fahrer entscheiden nicht über die Regeln oder die Orte, an denen wir fahren. Wir sind nur Angestellte der Teams, genau wie Mechaniker.»