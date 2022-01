Budkowski verlässt Alpine: Wechsel zu Aston Martin?

Marcin Budkowski ist nicht länger Exekutivdirektor bei Alpine: Der Pole und der Rennstall gehen getrennte Wege. Geht Budkowski jetzt zu Aston Martin?

Die Formel 1 erlebt in der Winterpause den nächsten personellen Hammer in den Führungsriegen der Teams: Alpine und Marcin Budkowski gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Das gab der französische Rennstall am Donnerstag bekannt.

«Ich habe es sehr genossen, Teil des Führungsteams von Renault und dann Alpine F1 Team zu sein und mit einer so talentierten und engagierten Gruppe von Leuten zu arbeiten. Ich werde die Fortschritte des Teams in den kommenden Saisons mit Freude verfolgen», sagte Budkowski.

«Das Team konzentriert sich voll und ganz darauf, das Auto für das erste Rennen in Bahrain bereit und einen weiteren Leistungssprung zu machen», sagte CEO Laurent Rossi.

Budkowski war 2018 zu dem Team, das damals noch Renault hieß, gestoßen und hatte sich die Führungsaufgaben zuletzt mit Sportdirektor Davide Brivio geteilt. Beide berichteten bislang an Rossi, der nun vorerst die Rolle von Budkowski übernimmt, bis ein Nachfolger gefunden wird.

Der steht allerdings theoretisch schon bereit, nachdem in der vergangenen Woche die Trennung von Otmar Szafnauer und Aston Martin bekannt wurde. Szafnauer war in der vergangenen Saison mit einem Wechsel zu Alpine in Verbindung gebracht worden.

Der Rennstall von Sebastian Vettel hat seit dem Weggang von Szafnauer keinen neuen Teamchef benannt, allerdings war Budkowski mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden – ein fliegender Wechsel in den beiden Führungsetagen wäre also keine große Überraschung.