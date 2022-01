Sebastian Vettel: Neuer Aston Martin am 10. Februar

In Sachen Präsentationstermin hat Aston Martin die Nase schon mal vorne. Das Team von Sebastian Vettel verkündete als erster Rennstall, wann die Hüllen fallen.

Am 10. Februar wird Sebastian Vettels neuer Formel-1-Rennwagen online vorgestellt. Das gab Aston Martin am Freitag bekannt. Der AMR22 wird am Sitz des britischen Autobauers in Gaydon enthüllt.

Zuvor hatte Ferrari mitgeteilt, den neuen Renner zwischen dem 16. und 18. Februar vorzustellen. Alle anderen Teams haben sich zu den Präsentationsterminen noch nicht geäußert.

Vettel und Aston Martrin hatten 2021 eine enttäuschende erste Saison erlebt. Vettel fuhr in Baku als Zweiter den einzigen Podiumsplatz ein, er wurde mit 43 Punkten Gesamtzwölfter. Bei den Teams war Aston Martin nur siebte Kraft. In der vergangenen Woche hatte sich Aston Martin von Teamchef Otmar Szafnauer getrennt, ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Fans warten mit Spannung auf die neuen Autos, denn die Formel 1 kommt 2022 mit einem neuen Reglement, weshalb sich die Boliden von denen aus dem vergangenen Jahr deutlich unterscheiden werden. Erstmals in Aktion sind Teams und Fahrer ab dem 23. Februar bei den Testfahrten in Barcelona.

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi