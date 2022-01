GP-Nachwuchs: 5 Red Bull-Junioren in der Formel 2

Das Red Bull Junior Team wird in diesem Jahr gleich fünf junge Rennfahrer in der höchsten Formelsport-Klasse antreten lassen. Die Nachwuchstruppe besteht in diesem Jahr aus insgesamt zwölf Talenten.

Dass die Red Bull-Nachwuchsschmiede immer wieder erfolgreiche GP-Stars hervorbringt beweisen nicht nur der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel und der aktuelle Champion Max Verstappen. Auch Ferrari-Ass Carlos Sainz, AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly oder McLaren-Star Daniel Ricciardo waren einst Mitglieder des Red Bull Junior Teams.

In deren Fussstapfen wollen viele junge Racer treten, und die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in den GP-Zirkus haben in diesem Jahr gleich fünf Talente, die zur zwölfköpfigen Nachwuchsmannschaft von Red Bull gehören und in der höchsten Nachwuchsklasse, der Formel 2, antreten werden.

Mit Jüri Vips (21), Liam Lawson (19) und Jehan Daruvala (23) hoffen gleich drei davon auf Siege in der Serie, die oft als Vorzimmer der Formel 1 bezeichnet wird. Der erst 18-jährige Dennis Hauger und der 20-jährige Japaner Ayumu Iwasa absolvieren hingegen ihre erste Saison in der anspruchsvollen Meisterschaft.

Eine Stufe unter der Formel 2 werden Jonny Edgar (17) und Jak Crawford (16) ihr zweites Formel-3-Jahr bestreiten, auch Isack Hadjar (17) wird in der Formel 3 antreten. Yuto Nomura und Souta Arao werden in der französischen Formel 4 Gas geben.

Sobald Arvid Lindblad im August seinen 15. Geburtstag gefeiert hat, wird er sich dazugesellen. In der Formula Regional European Championship wird sich hingegen der 17-jährige Mexikaner Noel León beweisen müssen, nachdem er sich 2021 in der F4 Honda US Championship den Titel gesichert hat.

Red Bull Junior Team 2022

Jüri Vips (Estland), Formel 2, HitechGP

Liam Lawson (Neuseeland), Formel 2, Carlin

Jehan Daruvala (Indien), Formel 2, Prema

Dennis Hauger (Norwegen), Formel 2, Prema

Ayumu Iwasa (Japan), Formel 2, DAMS

Jonny Edgar (Grossbritannien), Formel 3, Trident

Jak Crawford (USA), Formel 3 und F3 Asia, Prema

Isack Hadjar (Frankreich), Formel 3 und F3 Asia, HitechGP

Souta Arao (Japan), Französische F4, FFSA Academy

Yuto Nomura (Japan), Französische F4, FFSA Academy

Arvid Lindblad (Schweden), F4, Van Amersfoort

Noel León (Mexico), Formula Regional EU, Arden