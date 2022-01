Zak Brown (McLaren) über Audi: «Wir warten ab»

Ende Februar 2022 soll der Aufsichtsrat von Volkswagen darüber entscheiden, ob der Konzern mit den Marken Porsche und Audi in die Formel 1 kommt. McLaren-CEO Zak Brown bestätigt Gespräche.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali will die Königsklasse um weitere Motorenhersteller bereichern. Wunschkandidat ist der Volkswagen-Konzern, mit den Premium-Marken Porsche und Audi. Vertreter der beiden deutschen Autohersteller haben an allen Projektsitzungen teilgenommen, in welchen die Formel-1-Motorgeneration ab 2026 definiert wird. Der frühere VW-Motorsportchef Jost Capito, heute Teamchef des Williams-Rennstalls, weiss: «Das Interesse ist da, sonst wären sie bei den zahlreichen Sitzungen nicht am Tisch gewesen.»

Die Formel 1 hat dem VW-Konzern den roten Teppich ausgerollt. Ein Knackpunkt war der Einsatz jenes elektrischen Generators, der am Turbolader Energie gewinnt. Eine Technik, deren Entwicklung sündhaft teuer war und keine Serienrelevanz besitzt. Diese so genannte MGU-H (motor generator unit heat) wird es ab 2026 nicht mehr geben, dafür wird der Anteil der kinetischen Energierückgewinnung auf das Dreifache erhöht (fast 500 PS), dazu wird auf 100 Prozent Bio-Kraftstoff umgestellt. Das ist im Sinne von Volkswagen.

Nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung soll beim VW-Konzern Ende Februar 2022 die Entscheidung darüber fallen, ob die Marken Porsche und Audi 2026 in die Formel 1 gebracht werden.

Einen Einstieg mit eigenem Auto – wie es Porsche und Audi in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start gebracht haben – wird es nicht geben: zu aufwändig, zu teuer, zu lange Anlaufzeit, um konkurrenzfähig zu sein. Angestrebt wird vielmehr entweder die Übernahme eines Teams oder die Rolle des Motorpartners. Mögliche Verbündete: Red Bull, McLaren, Williams und Sauber.

Ein GP-Rennstall ist seit Einführung des Kostendeckels kein finanzielles Fass ohne Boden mehr; ganz im Gegenteil sieht das Konzept von Formel-1-CEO Domenicali so aus, dass die Rennställe mit Gewinn arbeiten können. Ab 2023 wird der Budgetdeckel in der Formel 1 bei 135 Millionen Dollar pro Jahr liegen. Mercedes-Teamchef Toto Wolff bestätigte im November 2021, dass sein Team «solide schwarze Zahlen schreibt».

Seit vergangenem November wird McLaren zum Objekt der Begierde von Audi gemacht. McLaren-CEO Zak Brown sagt nun im Rahmen einer Medienveranstaltung über den VW-Konzern: «Sie haben mit einige Leuten gesprochen, und wie ihr euch vorstellen könnt, hatten auch wir Gespräche.»



«Kurz- und mittelfristig sind wir mit unserem Partner Mercedes glücklich. Wir warten ab, was passiert. Kommt VW wirklich in die Formel 1? Ich glaube noch nicht, dass dies entschieden ist. Wir haben einen Vertrag bis Ende 2025 und werden in Ruhe darüber entscheiden, wie es ab 2026 weitergeht.»





Formel-1-Motorenpartner von McLaren

1966: Ford und Serenissima

1967: BRM

1968: BRM und Ford-Cosworth

1969: Ford-Cosworth

1970: Ford-Cosworth und Alfa Romeo

1971–1982: Ford-Cosworth

1983: Ford-Cosworth und TAG-Porsche

1984–1987: TAG-Porsche

1988–1992: Honda

1993: Ford

1994: Peugeot

1995–2014: Mercedes

2015–2017: Honda

2018–2020: Renault

2021–2025: Mercedes