Alfa Romeo: Team-Name und Chassis-Bezeichnung neu

So könnte ein 2022er Auto in Alfa-Farben aussehen

Der von Peter Sauber gegründete Rennstall erhält einen neuen Namen. Das Team aus Hinwil (Zürcher Oberland) heisst neu «Alfa Romeo F1 Team Orlen», und auch das Chassis wird 2022 anders heissen.

Noch hat der Autosport-Weltverband FIA die Formel-1-Meldeliste für die GP-Saison 2022 nicht veröffentlicht. Aber eines steht jetzt schon fest: Der einst von Peter Sauber gegründete Rennstall aus Hinwil in der Schweiz erhält einen geringfügig neuen Namen – Alfa Romeo F1 Team Orlen, auch das Chassis wird anders heissen. Dazu hat der Rennstall enthüllt, wie das neue Team-Logo aussieht.

Alles neu bei Alfa Romeo: 2022 bringen die Fachkräfte von Sauber einen komplett neuen Rennwagen auf die Bahn, und am Lenkrad werden zwei andere Stammfahrer sitzen – Kimi Räikkönen hört Ende 2021 auf, Antonio Giovinazzi muss sein Cockpit räumen, es übernehmen der zehnfache GP-Sieger Valtteri Bottas und Formel-2-Fahrer Guanyu Zhou aus Shanghai.

Einer aber bleibt: Der Pole Robert Kubica wird auch 2022 die Rolle des Reserve- und Testfahrers übernehmen, denn sein Hauptsponsor PKN Orlen hat einen Vertrag mit Alfa Romeo verlängert.

Die 1999 gegründete Firma PKN Orlen, polnischer Mineralölveredler und Tankstellenbetreiber mit Sitz in Plock, betreibt unter anderem Tankstellenketten in Polen, Deutschland, Tschechien und Litauen, mit insgesamt fast 3000 Stationen. PKN (Polski Koncern Naftowy, also polnischer Mineralölkonzern) Orlen beschäftigt rund 22.000 Mitarbeitende und setzt im Jahr rund 24 Milliarden Euro um.

Das Team teilt zum geänderten Namen mit: «Das Update soll für den Schritt in eine neue Formel-1-Ära stehen.»



Damit geht einher, dass auch das Chassis anders heisst – nicht mehr Alfa Romeo Racing, sondern nur Alfa Romeo.



Ob die Typenbezeichnung C (für Christiane, die Ehefrau von Peter Sauber) beibehalten wird, ist so unbestätigt wie ein Präsentationstermin des neuen Autos von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi