Neues Rätsel Racing-Raritäten: Früher geht es nicht

Beim neuen Rätsel «Racing-Raritäten» zeigen wir einen Piloten, der zum frühest möglichen Zeitpunkt an einem WM-Auftakt teilnahm. Wer ist hier abgebildet? Wann und wo ist diese Aufnahme entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Partner der britischen Foto-Agentur LAT stellen wir jede Woche ein kleines Stück Motorsporthistorie vor. Das Vorgehen ist kinderleicht – sagen Sie uns, wer zu erkennen ist, wo und wann das Bild entstand (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und gewinnen Sie mit etwas Glück einen kleinen Preis. Bitte Namen, Adresse, Geburtsjahr und Telefonnummer nicht vergessen. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.

Die Auflösung vom letzten Mal: Der Franzose François Migault mit seinem Hill-Ford beim Grossen Preis von Spanien 1975 auf dem alten Barcelona-Strassenkurs von Montjuïch.

Migault sprang in Spanien für Teamchef Graham Hill ein, weil die Rennlegende noch an Verletzungen von einem Unfall in Südafrika litt. Das Rennwochenende in Katalonien ist in schmerzvoller Erinnerung. Der Grosse Preis von Spanien 1975 stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Die Fahrer drohten mit Streik, weil zahlreiche Leitschienen überhaupt nicht oder unzureichend befestigt waren. Nur einer zeigte Rückgrat: Emerson Fittipaldi drehte im Training drei langsame Runden, kam an die Box zurück und erklärte, er werde hier nicht länger fahren. Der Weltmeister reiste ab.

So entging er einem Ausfallrennen, das den Hill-Piloten Rolf Stommelen an die Spitze und dann in eine Katastrophe spülte. Nach einem Heckflügelbruch hob sein Rennwagen ab und flog über die Leitschienen. Fünf Menschen, die sich unerlaubt in einer Sperrzone befanden, mussten ihr Leben lassen, Stommelen zog sich Trümmerbrüche an beiden Beinen zu.

Das Rennen wurde abgebrochen, und halbe Punkte wurden vergeben. Es war der einzige GP-Sieg von Jochen Mass. Und der einzige (halbe) Punkt, den in der Formel-1-WM von einer Frau gewonnen wurde, von Lella Lombardi.



François Migault ging in der Formel 1 nur dreizehn Mal an den Start, 1972 in einem Connew, 1974 bei BRM sowie 1975 bei Hill und Williams. Er konnte keinen Punkt erobern, bestes Ergebnis blieb ein 14. Rang in Frankreich 1974.



Erfolgreicher war Migault in seiner Heimatstadt Le Mans: Von 1972 bis 2002 trat er 25 Mal beim Langstreckenklassiker an, beim letzten Einsatz war er schon 58 Jahre alt.



1976 wurde der an der Seite von Jean-Louis Lafosse in einem Mirage Gesamtzweiter, nur das Porsche-Duo Jacky Ickx und Gijs van Lennep war mit dem 936er schneller. 1974 und 1981 wurde er in Le Mans jeweils Dritter.



Am 29. Januar 2012 verlor François Migault seinen langen Kampf gegen den Krebs. Er wurde 67 Jahre alt.



Damit zum neuen Rätsel: Dieser Fahrer nahm am frühesten WM-Auftakt der Formel-1-Historie teil.



Wer ist das? Wo und wann ist dieses Bild aufgenommen worden?



Machen auch Sie mit! Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist jeweils Sonntag der laufenden Woche, 24.00 Uhr.