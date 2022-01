Damon Hill: Das harte Leben neben Max Verstappen

Fahrer wie Daniil Kvyat, Pierre Gasly oder Alexander Albon haben sich als Stallgefährten von Max Verstappen sehr schwergetan. Formel-1-Weltmeister Damon Hill begibt sich auf Ursachensuche.

Die spannende Grand-Prix-Saison 2021 endete mit einem neuen Weltmeister: Max Verstappen. Zum Triumph in der Konstrukteurs-Meisterschaft fehlten Red Bull Racing auf Dauer-Champion Mercedes am Ende nur 28 Punkte. Dank des GP-Routiniers Sergio Pérez hat RBR in der Markenwertung deutlich besser abgeschlossen als in den vergangenen Jahren mit den Verstappen-Stallgefährten Pierre Gasly und Alex Albon.

Der 22-fache GP-Sieger Damon Hill (61) glaubt zu wissen, wieso RBR zulegen konnte. Im Podcast F1 Nation gibt der Formel-1-Weltmeister von 1996 zu bedenken: «Man muss sich ansehen, was mit einem Fahrer passiert, der zu Red Bull Racing kommt. Wir haben vor Pérez einige Fahrer scheitern sehen. Der grosse Unterschied jetzt ist, dass Sergio erheblich mehr Erfahrung mitbrachte als dies Gasly und Albon vor ihm tun konnten.»

«Als Ende 2020 klar war, dass ‘Checo’ Pérez diesen Platz erhalten würde, war ich mir sicher, dass er der Belastung in diesem Top-Team besser standhält als Pierre und Alex. Die Ausgangslage der jüngeren Fahrer war schwierig. Sie wurden von Red Bull gefördert, sie kommen verhältnismässig früh zu einer Spitzenmannschaft, da sagt doch keiner: ‘Hey, wartet mal! Ich will mein Auto so und so abgestimmt haben!’»

Selbst als die Ergebnisse bei Red Bull Racing weniger gut als erwartet waren, zweifelte niemand am Talent von Pierre Gasly. Der Franzose wurde nach dem Ungarn-GP 2019 bei RBR durch Albon ersetzt und rückte zu Toro Rosso (heute AlphaTauri). Dort hat Gasly unter Beweis gestellt, was er kann: Er wurde Zweiter in Brasilien 2019, gewann sensationell den Grossen Preis von Italien 2020 und zeigte 2021 seine beste Saison – Dritter in Baku, 15 Mal in den Top-Ten!

Damon Hill lobt: «Die Begabung von Gasly ist offensichtlich. Und ich würde ihn in Sachen Leistungsfähigkeit 2021 auf die gleiche Stufe stellen wie Pérez. Pierre hat in den meisten Rennen alles aus dem AlphaTauri-Rennwagen gequetscht. Er hat an Selbstvertrauen enorm zugelegt, ohne schnoddrig zu wirken.»



2022 fährt Gasly erneut für AlphaTauri. Alex Albon erhält bei Williams die Chance, sich erneut zu beweisen. An der Seite von Max Verstappen wird der Mexikaner Pérez in seine zweite Saison für Red Bull Racing gehen.





Max Verstappen und seine Teamkollegen

2015 bei Toro Rosso

Max Verstappen: WM-12., 49 Punkte

Carlos Sainz: WM-15., 18 Punkte



2016 bei Toro Rosso, ab Lauf 5 bei Red Bull Racing

Daniel Ricciardo: WM-3., 256 Punkte

Max Verstappen: WM-5., 204 Punkte

Carlos Sainz: WM-12., 46 Punkte

Daniil Kvyat: WM-14., 25 Punkte



2017 bei Red Bull Racing

Daniel Ricciardo: WM-5., 200 Punkte

Max Verstappen: WM-6., 168 Punkte



2018 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-4., 249 Punkte

Daniel Ricciardo: WM-6., 170 Punkte



2019 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-3., 278 Punkte

Pierre Gasly: WM-7., 95 Punkte

Alex Albon: WM-8., 92 Punkte



2020 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: WM-3., 214 Punkte

Alex Albon: WM-7., 105 Punkte



2021 bei Red Bull Racing

Max Verstappen: Weltmeister, 395,5 Punkte

Sergio Pérez: WM-4., 190 Punkte