GP-Fahrer 2022: Wer wartet am längsten auf den Sieg?

Carlos Sainz in Le Castellet 2014

Sergio Pérez in Baku 2021

Als der heutige Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez 2020 in Sakhir seinen ersten Grand Prix gewann, ging für ihn eine zehn Jahre lange Durststrecke zu Ende. Wir sagen, wer heute am längsten auf einen neuen Sieg wartet.

Sergio Pérez heulte in Sakhir 2020 hemmungslos: Eben hatte er seinen ersten Grand Prix gewonnen, rund zehn Jahre nach seinem zuvor letzten Sieg, beim GP2-Rennen von Abu Dhabi 2010! Auch für mexikanische Fans ging eine lange sieglose Zeit zu Ende. Denn vor Pérez hatte letztmals Pedro Rodríguez 1970 einen Formel-1-WM-Lauf für sich entscheiden können, den Grossen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps.

Damit war Pérez, der in Baku 2021 mit Red Bull Racing zum zweiten Mal einen GP-Sieg gewonnen hat, endlich nicht mehr der Formel-1-Fahrer mit der längsten sieglosen Phase.

Das hat uns zur Frage geführt, wann die 20 Piloten im Startfeld 2022 letztmals gewonnen haben und in welchen Kategorien. Hier die Antwort. Die Reihenfolge der Teams entspricht dem Endstand in der Konstrukteurs-Meisterschaft 2021.

Mercedes

Lewis Hamilton (GB): Saudi-Arabien 2021 (Formel 1)

George Russell (GB): Abu Dhabi 2018 (Formel 2)

Red Bull Racing

Max Verstappen (NL): Abu Dhabi 2021 (Formel 1)

Sergio Pérez (MEX): Baku 2021 (Formel 1)

Ferrari

Charles Leclerc (MC): Monza 2019 (Formel 1)

Carlos Sainz (E): Le Castellet 2014 (Formel Renault 3.5)



McLaren

Daniel Ricciardo (AUS): Monza 2021 (Formel 1)

Lando Norris (GB): Bahrain 2018 (Formel 2)



Alpine

Fernando Alonso (E): Le Mans 2019 (Sportwagen-WM)

Esteban Ocon (F): Hungaroring 2021 (Formel 1)



AlphaTauri

Pierre Gasly (F): Monza 2020 (Formel 1)

Yuki Tsunoda (J): Bahrain 2020 (Formel 2)



Aston Martin

Sebastian Vettel (D): Singapur 2019 (Formel 1)

Lance Stroll (CDN): Hockenheim 2016 (Formel 3)



Williams

Alex Albon (T): Sochi 2018 (Formel 2)

Nicholas Latifi (CDN): Hungaroring 2019 (Formel 2)



Alfa Romeo

Valtteri Bottas (FIN): Istanbul 2021 (Formel 1)

Guanyu Zhou (RCH): Abu Dhabi 2021 (Formel 2)



Haas

Mick Schumacher (D): Sotschi 2020 (Formel 2)

Nikita Mazepin (RU): Mugello 2020 (Formel 2)



Fazit: Carlos Sainz durchläuft derzeit die längste Durststrecke, er wartet nunmehr seit mehr als sieben Jahren auf einen neuen Sieg!



Aber das ist noch gar nichts gemessen an der Zeitspanne, die seit dem letzten Grand-Prix-Sieg für gewisse Nationen vergangen sind: Formel-1-Sieger aus Schweden, der Schweiz, den USA und Südafrika hatten wir zuletzt in den 1970er Jahren! Hier eine Liste aller in der Formel-1-Historie siegreicher Fahrernationen und dem jeweils letzten GP-Erfolg.



Nation: Letzter GP-Sieg (Fahrer)

Argentinien: Belgien 1981 (Carlos Reutemann)

Australien: Monza 2021 (Daniel Ricciardo)

Belgien: Ungarn 1990 (Thierry Boutsen)

Brasilien: Italien 2009 (Rubens Barrichello)

Deutschland: Singapur 2019 (Sebastian Vettel)

Finnland: Türkei 2021 (Valtteri Bottas)

Frankreich: Ungarn 2021 (Esteban Ocon)

Grossbritannien: Saudi-Arabien 2021 (Lewis Hamilton)

Italien: Malaysia 2006 (Giancarlo Fisichella)

Kanada: Luxemburg 1997 (Jacques Villeneuve)

Kolumbien: Brasilien 2005 (Juan Pablo Montoya)

Mexiko: Aserbaidschan 2021 (Sergio Pérez)

Monaco: Italien 2019 (Charles Leclerc)

Neuseeland: Argentinien 1974 (Denny Hulme)

Niederlande: Abu Dhabi 2021 (Max Verstappen)

Österreich: Deutschland 1997 (Gerhard Berger)

Polen: Kanada 2008 (Robert Kubica)

Schweden: Österreich 1978 (Ronnie Peterson)

Schweiz: Grossbritannien 1979 (Clay Regazzoni)

Spanien: Spanien 2013 (Fernando Alonso)

Südafrika: Italien 1979 (Jody Scheckter)

USA: Niederlande 1978 (Mario Andretti)

Venezuela: Spanien 2012 (Pastor Maldonado)