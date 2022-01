Sebastian Vettel (Aston Martin): Wie heisst die Neue?

Seit 2008 gibt Sebastian Vettel seinen Rennwagen Namen. Diese Tradition wird bei Aston Martin fortgesetzt. Wir sagen, was für den vierfachen Formel-1-Champion und seine Mechaniker zur Auswahl steht.

Sebastian Vettel pflegt ein paar sympathische Marotten. Die Glücksmünze im Rennschuh gehört dazu. Und dann pflegt Seb seinen Rennwagen Namen zu geben, in Zusammenarbeit mit seinen Mechanikern.

«Das hat sich einfach so ergeben, es war eigentlich nie geplant», sagte Vettel vor einigen Jahren über einen Tradition, die 2008 in seiner ersten vollen GP-Saison begann, damals fuhr der junge Seb für die Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri). «Meine Crew und ich setzen uns vor dem Saisonstart zusammen für ein kleines Brainstorming», erklärte Vettel den Namensfindungsprozess. In der Regel ist es ein Abendessen, zu dem Vettel seine Crew einlädt, entweder bei den Wintertests oder knapp vor dem Saisonbeginn.

2021 war alles ein wenig anders, wie Sebastian Vettel auf dem YouTube-Kanal von Aston Martin erzählte – in Zeiten der Corona-Pandemie und Social Distancing. «Ein Abendessen mit meinen Mechanikern bei ein paar Bierchen, und schon hatten wir einen passenden Namen gefunden. So lief das jeweils. Aber in Corona-Zeiten wurde das mit dem geselligen Beisammensein etwas schwierig.»

Natürlich entging Film-Freund Vettel eine naheliegende Verbindung nicht. Sebastian weiter: «Klar denkst du als Aston Martin-Fahrer sofort an James Bond.» Und prompt kam heraus – der Renner 2021 wurde Honey Ryder getauft, nach dem legendären Bond-Girl aus dem ersten Streifen der bekannten Filmreihe, Dr. No. Honey Ryder wurde im Film von 1962 dargestellt von der Schweizerin Ursula Andress (im Buch von Ian Fleming hiess sie Honeychile Rider). Die Szene, wie die Bernerin im weissen Bikini und Messer am Gurt aus dem Wasser steigt, ist eine der berühmtesten Szenen aus der Bond-Filmreihe.

Honey Ryder hatte auch einen schönen Doppelsinn. Denn in der Formel-1-Zwangspause 2020 wegen Corona bildete sich Vettel weiter: «Ich hatte viel Zeit, also habe mir überlegt, was mich interessiert. Ich kam dann über die Ernährung auf die Idee mit dem Bio-Hof, ich fragte mich, was ich essen sollte, um mich gesünder zu ernähren. Dabei geht es darum, wie man mehr aus sich herausholen kann, wenn man gesünder lebt. Also habe ich die Gelegenheit ergriffen, mich da etwas schlauer zu machen. Ich finde das Thema Landwirtschaft und Bio-Anbau einfach spannend.»

Vettel wurde im Frühling 2021 zu einem der Repräsentanten der Aktion «BioBienenApfel» des österreichischen Obst- und Gemüseproduzenten Frutura. Bei «BioBienenApfel» geht es darum, mit Hilfe kostenloser Samenpäckchen mehr Lebensraum für bis zu einer Milliarde Bienen zu schaffen.

Und 2022? Falls Sebastian Vettel und seine Aston Martin-Jungs bei Namen von Bond-Girls bleiben wollen, hätten wir noch zur Auswahl:



Moneypenny

Vesper

Solitaire

Domino

Solange

Pussy Galore

Jill

Holly Goodhead

Jinx

Xenia Onatopp





Die Formel-1-Autos von Sebastian Vettel

Toro Rosso 2008: Julia



Red Bull Racing 2009: Kate, dann Kate’s Dirty Sister (Kates schmutzige Schwester)



Red Bull Racing 2010: Luscious Liz (leckere oder üppige Liz), dann Randy Mandy (geile Mandy)



Red Bull Racing 2011: Kinky Kylie (sexy Kylie)



Red Bull Racing 2012: Abbey



Red Bull Racing 2013: Hungry Heidi (hungrige Heidi)



Red Bull Racing 2014: Suzie



Ferrari 2015: Eva



Ferrari 2016: Margherita



Ferrari 2017: Gina



Ferrari 2018: Loria



Ferrari 2019: Lina



Ferrari 2020: Lucilla



Aston Martin 2021: Honey Ryder



Aston Martin 2022: ?