Lewis Hamilton: Welcher Schumacher-Rekord 2022 fällt

Lewis Hamilton am Nürburgring 2020

Die meisten Pole-Positions, die meisten GP-Siege, die meisten Podestplätze: Lewis Hamilton hat im Laufe der Zeit einen Rekord von Michael Schumacher nach dem anderen gebrochen. Nun ist ein weiterer fällig.

Die Formel-1-Fans diskutieren kontrovers darüber, wer der grösste Grand-Prix-Fahrer aller Zeiten ist – Fangio oder Clark? Senna oder Schumacher? Entschieden ist jedoch die Debatte über den erfolgreichsten Formel-1-Piloten: Das ist Lewis Hamilton.

Der inzwischen 37-jährige Engländer hat im Laufe der vergangenen Jahre zahlreiche Rekorde von Michael Schumacher gebrochen: die meisten Pole-Positions (es steht inzwischen 103:68), die meisten Siege (103:91), die meisten Podestplätze (182:155). In Sachen WM-Titel sind die beiden Ausnahme-Athleten gleichauf: Es steht 7:7.

Der nächste Schumacher-Rekord, den Hamilton knacken wird: jenen des treuesten Fahrers.

Michael Schumacher hat in Diensten von Ferrari 180 WM-Läufe bestritten. Lewis Hamilton steht bei bereits 178 Einsätzen für Mercedes. Will heissen: Läuft die Formel-1-WM ab wie geplant, dann zieht Hamilton in Saudi-Arabien auf gleiche Höhe mit dem Deutschen und überholt Schumacher mit seinem Einsatz beim Grossen Preis von Australien 2022.

Unsere Tabelle zeigt auch: Max Verstappen wird im Laufe der GP-Saison 2022 einen Riesensprung nach vorne machen, von gegenwärtig Rang 12 auf Platz 5.

Hier die Liste der 25 treuesten Formel-1-Piloten.



1. Michael Schumacher (D) 180 Grands Prix

Ferrari, 1996–2006



2. Lewis Hamilton (GB) 178

McLaren, 2007–2012



3. Kimi Räikkönen (FIN) 151

Ferrari, 2007–2009 und 2014–2017



4. David Coulthard (GB) 150

McLaren, 1996–2004



5. Felipe Massa (BR) 139

Ferrari, 2006–2013



6. Nico Rosberg (D) 136

Mercedes, 2010–2016



7. Jenson Button (GB) 136

McLaren, 2010–2017



8. Jacques Laffite (F) 132

Ligier, 1976–1982 und 1985/1986



9. Mika Häkkinen (FIN) 131

McLaren, 1993–2001



10. Mark Webber (AUS) 129

Red Bull Racing, 2007–2013



11. Sebastian Vettel (D) 118

Ferrari, 2015–2020



12. Max Verstappen (NL) 118

Red Bull Racing, 2016–2021



13. Sebastian Vettel (D) 113

Red Bull Racing, 2009-2014



14. Lewis Hamilton (GB) 110

McLaren, 2007–2012



15. Alain Prost (F), 107

McLaren, 1980 und 1984–1989



16. Nelson Piquet (BR) 106

Brabham, 1978–1985



17. Fernando Alonso (E) 105

Renault, 2003–2006 sowie 2008/2009



18. Pierluigi Martini (I) 102

Minardi, 1985, 1988–1991 und 1993–1995



19. Rubens Barrichello (BR) 102

Ferrari, 2000–2005



20. Valtteri Bottas (FIN) 101

Mercedes, 2017–2021



21. Daniel Ricciardo (AUS) 100

Red Bull Racing, 2014–2018



22. Sergio Pérez (MEX) 99

Force India, 2014–2018



23. Ayrton Senna (BR) 96

McLaren, 1988–1993



24. Gerhard Berger (A) 96

Ferrari, 1987–1989 und 1993–1995



25. Fernando Alonso (E) 96

Ferrari, 2010–2014