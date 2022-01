Ferrari: Leclerc und Sainz testen, Schumacher fehlt

Ferrari will den Rost abstreifen: Dafür ist ein Test auf der Hausstrecke Fiorano angesetzt. Robert Shwartzman, Charles Leclerc und Carlos Sainz fahren, der offizielle Reservefahrer Mick Schumacher fehlt.

Bald faucht auf der Ferrari-Hausstrecke Fiorano ein Formel-1-Motor – aber es handelt sich noch nicht um den 2022er Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz, der um die Piste gescheucht wird. Vielmehr hat der berühmteste Rennstall der Welt einen Test angesetzt, damit die Stammfahrer sowie Testpilot Robert Shwartzman sich auf die neue Saison einstimmen können. Leider fehlt dieses Mal Mick Schumacher. Noch steht nicht fest, wann wir den Haas-Fahrer das nächste Mal in Rot sehen werden.

Wie es in den vergangenen Jahren üblich geworden ist, hat Ferrari einen vier Tage langen Test angesetzt, um Fahrer, Ingenieure und Mechaniker in Schwung zu bringen. Auf die Bahn kommt ein 2021er Renner des Typs SF21.

Am meisten Zeit hinter dem Lenkrad erhält der russische Ferrari-Zögling Robert Shwartzman, der St. Petersburger fährt am Dienstag (25. Januar) sowie am Freitag (28. Januar). Shwartzman, Formel-2-Gesamtzweiter 2021 (hinter dem Australier Oscar Piastri) ist offizieller Testfahrer der Italiener.

Am Mittwoch (26. Januar) darf der Monegasse Charles Lerclerc ran, am Donnerstag (27. Januar) ist die Reihe dann am Madrilenen Carlos Sainz.



Der neue Ferrari wird am 17. Februar präsentiert.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi