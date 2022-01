Weltmeister Max Verstappen: So will er 2022 zulegen

Formel-1-Champion Max Verstappen bereitet sich zuhause in Monaco auf die Saison 2022 vor. Der 20-fache GP-Sieger hält sich auch mental auf Trab: «Ich sage mir immer – du bist in keinem Bereich perfekt.»

Der Niederländer Max Verstappen hat Bilder gepostet, die ihm beim Training in Monte Carlo zeigen: Der Formel-1-Weltmeister von 2021 hat klare Vorstellungen davon, wie er in der kommenden Saison noch stärker auftreten kann. Noch vor dem Jahreswechsel hat er im Rahmen eines Interviews für seinen Sponsor CarNext (Online-Autohandel) festgehalten: «Ich sage mir immer – du bist in keinem Bereich perfekt.»

Keiner wird widersprechen, wenn wir sagen: Max Verstappen ist 2021 seine beste Saison gefahren, konstant auf sehr hohem Niveau, in den Qualifyings und in den Rennen. Aber der inzwischen 20-fache Grand-Prix-Sieger sagt: «Ich finde, du kannst immer zulegen. Es geht nicht um massive Fortschritte, sondern um unermüdliche Detailarbeit. Es geht um solche Fragen: Wie kann ich dazu beitragen, dass ein GP-Wochenende noch besser verläuft? Wie kann ich mich besser vorbereiten? Wie kann ich besser verstehen, wie ich die Balance eines Autos optimieren kann? Wie kann ich aus den Reifen mehr herausholen?»

Wer schnell lernt, wird 2022 im Vorteil sein: Die Königsklasse schlägt ein neues Kapitel in ihrer langen Historie auf, mit komplett neuen Rennwagen, die auf Niederquerschnittreifen rollen. Max weiter: «Diese Walzen werden ganz anders sein.» Aus diesem Grund liess es sich der Champion auch nicht nehmen, kurz nach dem Titelgewinn in Abu Dhabi gleich wieder hinters Lenkrad zu schlüpfen – für einen Test mit den neuen Pirelli-Reifen an einem umgebauten 2019er Auto von Red Bull Racing.

So mancher Verstappen-Fan fragt sich vielleicht: Wie will Max eine Saison wie die vergangene toppen? «Vielleicht muss ich das ja gar nicht», antwortet der zehnfache Saisonsieger von 2021. «Ich glaube nicht, dass jedes Jahr so sein muss. Ich glaube auch nicht, dass du es auf diese Weise lange in der Formel 1 aushältst. Es war eine unglaubliche Saison, mit viel Unvorhergesehenem.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi