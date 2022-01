Champion Verstappen: Nur drei Fahrer warteten länger!

SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Red Bull Racing-Star Max Verstappen wurde am 12. Dezember 2021 erstmals Formel-1-Champion. Aber er musste auf seinen ersten Titel lange warten.

In unregelmässigen Abständen gehen wir im Rahmen unserer Serie SPEEDWEEKipedia auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Karlheinz Winter aus Prasdorf wissen: «Ich habe gelesen, dass Max Verstappen der viertjüngste Formel-1-Weltmeister ist. Könnt ihr mal auflisten, wer die zehn jüngsten Piloten sind? Und wie sieht es eigentlich aus in Sachen gefahrener WM-Läufe vor dem WM-Titel? Max debütierte doch schon 2015 in der Formel 1.»

Max Verstappen hat zahlreiche Formel-1-Rekorde aufgestellt. Er ist auf ewig der jüngste GP-Fahrer, denn nachdem der Niederländer in Australien 2015 mit 17 Jahren, 5 Monaten und 15 Tagen sein Debüt gegeben hatte, änderte der Autosport-Weltverband FIA das Reglement – heute herrscht Mindestalter 18.

Max ist auch der jüngste Fahrer, der gepunktet hat (17 Jahre und 177 Tage), der einen Rennen angeführt und gewonnen hat (18/226), der die beste Rennrunde erzielte (19/44) und der einen so genannten Grand-Slam erzielt hat, also Pole-Position, Start/Ziel-Sieg und beste Rennrunde (23/277).

In Sachen Weltmeister ist Max Verstappen tatsächlich, wie Leser Winter richtig schreibt, wie Nummer 4. Hier die zehn jüngsten Champions:

1. Sebastian Vettel (D) 2010: 23 Jahre, 4 Monate, 11 Tage

2. Lewis Hamilton (GB) 2008: 23/9/26

3. Fernando Alonso (E) 2005: 24/1/27

4. Max Verstappen (NL) 2021: 24/2/12

5. Emerson Fittipaldi (BR) 1972: 25/8/29

6. Michael Schumacher (D) 1994: 25/10/10

7. Niki Lauda (A) 1975: 26/6/16

8. Jacques Villeneuve (CDN) 1997: 26/6/17

9. Jim Clark (GB) 1963: 27/6/4

10. Kimi Räikkönen (FIN) 2007: 28/0/4



Im Laufe der Formel-1-Historie sind mehr und mehr Rennen pro Jahr gefahren worden. 1963, als Jim Clark Weltmeister wurde, bestand die Saison eben mal aus 10 Rennen. 1975, mit Niki Lauda als Champion, waren es 14. Beim ersten Titel von Sebastian Vettel waren wir bei 19 Rennen angelangt, und 2021 wurden 22 Läufe ausgetragen.



Dies alles hat zur Folge, dass Max Verstappen trotz seiner 24 Jahre gemessen an anderen Piloten und an WM-Läufen recht lange auf seinen ersten Titel warten musste. Hier die Anzahl Formel-1-GP, bevor die 34 Weltmeister ihren ersten Titel holten.



Giuseppe Farina (I) 6

Juan Manuel Fangio (RA) 15

Alberto Ascari (I) 18

Jack Brabham (AUS) 22

Emerson Fittipaldi (BR) 25

Phil Hill (USA) und Denny Hulme (NZ), je 26

Jim Clark (GB) 30

Jacques Villeneuve (CDN) 33

Lewis Hamilton (GB) 35

Graham Hill (GB) 40

John Surtees (GB) 41

Mike Hawthorn (GB) und Jackie Stewart (GB), je 47

Nelson Piquet (BR) 49

Keke Rosberg (FIN) 51

James Hunt (GB) und Michael Schumacher (D), je 52

Niki Lauda (A) 55

Jochen Rindt (A) 60

Sebastian Vettel (D) 62

Damon Hill (GB) und Fernando Alonso (E), je 67

Ayrton Senna (BR) 77

Mario Andretti (USA) 79

Alan Jones (AUS) 80

Alain Prost (F) 87

Jody Scheckter (ZA) 97

Mika Häkkinen (FIN) 112

Kimi Räikkönen (FIN) 121

Max Verstappen (NL) 141

Jenson Button (GB) 169

Nigel Mansell (GB) 176

Nico Rosberg (D) 206