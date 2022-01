David Coulthard: «Das wird Lewis Hamilton langweilen»

Hört Lewis Hamilton auf oder kehrt der erfolgreichste Formel-1-Pilot auf die Rennstrecken zurück? Der Schotte David Coulthard (50) sagt, für wen Abu Dhabi wirklich ein Schock war und was Hamilton nun machen wird.

Auch sechs Wochen nach dem WM-Finale von 2021 und der Niederlage gegen Max Verstappen – kein Wort von Lewis Hamilton. So lange der Mercedes-Star sich nicht klar zur Fortsetzung seiner Karriere bekennt, werden die Gerüchte um einen möglichen Rücktritt nicht verebben.

David Coulthard ist ein Racer und kann sich in Hamilton versetzen. Der 50-jährige Schotte hat 246 Formel-1-Läufe bestritten und 13 davon gewonnen, 2001 wurde er WM-Zweiter hinter Michael Schumacher. Gegenüber dem Telegraph sagt Coulthard: «Ich glaube, es wird Lewis langweilen, wenn die Leute ständig sagen – du bist beraubt worden, Lewis, du bist der richtige Champion, Lewis. Ich glaube sogar, dass er solchen Gesprächen aus dem Weg geht.»

«Der entscheidende Moment für mich war, als sich Hamilton im Sommer 2021 zu zwei weiteren Jahren Formel-1-Sport entschieden hat, mit einem neuen Vertrag für 2022/2023. An dieser Entscheidung ändert Abu Dhabi nichts. Gewiss hätte er seinen Titel lieber erfolgreich verteidigt, klar war das eine sehr emotionale Kiste auf dem Yas Marina Circuit. Das wäre es für den Piloten gewesen.»

«Aber ich glaube, die Niederlage war für Teamchef Toto Wolff ein grösserer Schock als für Hamilton.»

David Coulthard fügt hinzu: «Natürlich kann ich mich in Sachen Erfolg und Speed nicht an Lewis messen. Aber ich kann mich in ihn hineinfühlen in der Art und Weise, wie ein Rennfahrer tickt. Wenn etwas passiert ist, dann lässt ein Racer das schnell hinter sich. Die Euphorie eines Erfolgs verflüchtigt sich sehr schnell. Und genau so schnell streift ein Rennfahrer die Enttäuschung einer Niederlage ab.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi