AlphaTauri gibt Gas: Drei Tage Testfahrten in Imola

Pierre Gasly in Imola

In dieser Woche testen gleich beide Formel-1-Rennställe aus Italien: Während Ferrari auf der Hausstrecke von Fiorano fährt, ist AlphaTauri für drei Tage zum Autodromo Enzo e Dino Ferrari ausgerückt.

Von wegen «dolce far niente»! Beide Formel-1-Teams aus Italien sind in dieser Woche im Testeinsatz, nichts da mit dem sprichwörtlichen süssen Müssiggang unserer südlichen Nachbarn. Die Scuderia Ferrari rückt mit Robert Shwartzman, Charles Leclerc und Carlos Sainz nach Fiorano aus, auch wenn dort am 25. Januar der Testbeginn verschoben werden musste.

Die zweite Scuderia, AlphaTauri, lässt den Franzosen Pierre Gasly und Yuki Tsunoda im Autodromo Enzo e Dino Ferrari ran; die Strecke in der Emilia Romagna liegt nur 26 Autominunten vom Rennwagenwerk des Red Bull-Rennstalls entfernt.

Wie bei Ferrari geht es auch bei AlphaTauri darum, für die neue Saison in Form zu kommen – das gilt für Fahrer, Ingenieure und Mechaniker. Sowohl Ferrari als auch AlphaTauri hatten bereits Anfang 2021 solche privaten Tests gezeigt.

Am ersten Tag (25. Januar) sass in Imola Gasly am Lenkrad, Monza-GP-Sieger von 2020.





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

11.–13. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi