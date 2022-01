Vertrag verlängert: Singapur bleibt im WM-Kalender

In den vergangenen beiden Jahren konnte der Singapur-GP wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Der GP soll weiterhin Teil des WM-Kalenders bleiben, der entsprechende Vertrag wurde verlängert.

Seit 2008 macht der Formel-1-WM-Zirkus in Singapur Halt, nur in den vergangenen beiden Jahren musste das erste Nachtrennen der Königsklasse abgesagt werden. In diesem Jahr soll der prestigeträchtige GP wieder in den WM-Kalender zurückkehren und auch in Zukunft dürfen die GP-Piloten auf dem Strassenkurs Gas geben.

Denn der entsprechende Vertrag wurde gleich um sieben Jahre bis und mit 2028 verlängert. Formel-1-CEO Stefano Domenicali freut sich: «Dass die Formel 1 für weitere sieben Jahre in Singapur fahren wird, freut mich natürlich sehr. Der Marina Bay Street Circuit war 2008 Schauplatz des ersten Nachtrennens in der Geschichte der Formel 1, und seither hat die Veranstaltung die Fans, Teams und Fahrer immer wieder begeistert.»

«Singapur nimmt einen besonderen Platz im WM-Kalender ein und die Vertragsverlängerung ist Teil unseres langfristigen Plans, den Sport in Asien weiter auszubauen. Die Pläne der Organisatoren, den CO2-Fussabdruck der Veranstaltung zu verringern, sind beachtlich und stehen im Einklang mit unseren Zielen, den Sport bis 2030 klimaneutral zu gestalten», fügte der Italiener an.

Keith Tan, CEO des Singapore Tourism Board, erklärte seinerseits: «Wir sind stolz darauf, den Singapur-GP für weitere sieben Jahre auszurichten. Es ist ein weltweit einzigartiges Erlebnis, das die Position Singapurs als pulsierende und aufregende Weltstadt unterstreicht.»

Geplante Formel-1-WM 2022

23.–25. Februar: Testfahrten Barcelona, Spanien

11.–13. März: Testfahrten Sakhir, Bahrain

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi