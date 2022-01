Pierre Gasly: «Der Miami-GP wird ein Knaller!»

GP-Sieger Pierre Gasly hat sich über die Fortschritte beim Bau des «Miami International Autodrome» informiert. Der AlphaTauri-Pilot ist davon überzeugt, dass die Formel 1 dort ein gutes Rennen zeigen wird.

An diesem 28. Januar 2021 dauert es nur noch etwas mehr als drei Monate, dann wird auf dem Gelände des Hard Rock-Stadions von Miami erstmals ein Autorennen ausgetragen – Formel-1-Premiere im «Miami International Autodrome» am 8. Mai, zweite GP-Strecke 2022 in den USA neben dem Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas), wo im Oktober gefahren wird.

Pierre Gasly, Sensationssieger des Grossen Preises von Italien in Monza 2020, wollte sich das ein wenig genauer ansehen. Der WM-Siebte von 2019 reiste nach Florida, um sich über den Stand der Baurbeiten ein Bild zu machen.

Normalerweise ist das 1987 eröffnete Stadion das Zuhause der American Football-Mannschaft «Miami Dolphins». Aber von 6. bis 8. Mai 2022 wird hier Motosport das Sagen haben. Gasly liess sich die ganze Anlage zeigen, samt der 5,41 Kilometer langen Pistenführung. Als Geschenk erhielt der 25-jährige Franzose ein Shirt der Dolphins, natürlich mit Pierres Nummer 10.

Der 86-fache GP-Teilnehmer und AlphaTauri-Fahrer sagt über die in Miami Gardens (25 Autominuten von Miami Beach entfernt) gelegene Strecke: «Ich bin wirklich beeindruckt. Die Piste schaut sehr interessant aus, vor allem mit den Bremszonen nach zwei langen Geraden. Ich entdecke manche Überholmöglichkeit, wir werden hier guten Sport zeigen können.»

Gasly ist generell ein Sport-Fan, aber besonders die US-amerikanischen Sportarten haben es ihm angetan – American Football, Basketball, Eishockey, wenn es sein Terminplan erlaubt, sitzt er auf einer Tribüne und fiebert mit.



Gasly ist davon überzeugt, dass die quirlige Stadt Miami hervorragend zur Formel 1 passt. «Miami ist schon sehr cool. Ich kann es nicht erwarten, die Stadt weiter zu erkunden. Die Amerikaner haben das Thema Unterhaltung voll drauf, und ich bin davon überzeugt, dass der Grand Prix ein Knaller wird. All meine Freunde fiebern dieser GP-Premiere entgegen.»



Auch Pierre ist nicht entgangen, wie die Menschen im Rahmen des USA-GP 2021 in Austin anders reagiert haben als noch vor wenigen Jahren. Ein Formel-1-Fahrer konnte bis Ende 2018 so gut wie unerkannt durch die texanische Stadt spazieren. Diese Zeiten sind vorbei. Gasly weiss: «Damals drehte sich in den USA fast alles um NASCAR und IndyCar, die Formel 1 war nicht so populär. Ich glaube, dass die Netflix-Doku ‘Drive to Survive’ seit März 2019 für die Formel 1 ein Wahnsinns-Schub ist.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi