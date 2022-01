Ferrari: Erfolgreicher Testabschluss in Fiorano

Ferrari hat die Testfahrten in Fiorano am Freitag erfolgreich abgeschlossen. Nachdem die beiden Stammfahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc getestet hatten, durfte Ferrari-Junior Robert Shwartzman noch einmal ausrücken.

Robert Shwartzman hatte bereits am Mittwoch im SF71H von 2018 in Fiorano ausrücken dürfen, Tags darauf waren dann die beiden Stammfahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc an der Reihe. Sie teilten sich die Testaufgaben auf der Hausstrecke der Scuderia. Zum Schluss des dreitägigen Tests war dann der Russe wieder an der Reihe.

Der Tag verzögerte sich durch den frühen Nebel, der die Sicht von der Box auf die erste Kurve verhinderte. Das Team musste sich rund eine halbe Stunde gedulden, gegen zehn Uhr hatten sich die Verhältnisse derart gebessert, dass Shwartzman seine Arbeit aufnehmen konnte.

Die Strecke war noch feucht, erst gegen Mittag zeigte sich die Sonne, die den Asphalt abtrocknete. Shwartzman arbeitete an der Fahrzeugbalance und am Ende des Tages hatte er 121 Runden und 361 km zurückgelegt. Hinterher erklärte er: «In den vergangenen Tagen habe ich meine ersten Runden als Testfahrer von Ferrari gedreht und ich kann nicht leugnen, dass ich sehr stolz auf meine Rolle im Team bin.»

«Es ist immer schön, einen Formel-1-Ferrari zu fahren und ich hoffe natürlich, dass sich in diesem Jahr noch weitere Gelegenheiten dazu ergeben werden. Ich werde die diesjährige Saison ganz anders angehen müssen, denn ich nehme an keiner Meisterschaft teil», fügte der 22-Jährige an, der 2021 noch in der Formel 2 angetreten war und den zweiten Gesamtrang erobert hatte.

«Ich stehe dem Team immer zur Verfügung und ich will mich ganz ins Team integrieren, denn es gibt noch viel zu lernen. Mein Ziel bleibt die Formel 1 und ich denke, dass die Rolle des Testfahrers der beste Weg dorthin ist. Wenn die Zeit reif ist, will ich bereit sein», fügte Shwartzman kämpferisch an.

Während der drei Testtage hat der Nachwuchsfahrer zusammen mit den Stammpiloten insgesamt 272 Runden gedreht und somit 811 km abgespult. Der neue Ferrari für die Saison 2022 wird am 17. Februar vorgestellt, am 23. Februar beginnen dann die Testfahrten in Barcelona.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi