Mick Schumacher über Mazepin: «Das gleiche Ziel»

Nach seinem Rookie-Jahr in der Königsklasse zieht Mick Schumacher eine positive Zwischenbilanz. Der Deutsche spricht auch über das Duell gegen seinem Haas-Teamkollegen Nikita Mazepin.

Das erste Formel-1-Jahr von Mick Schumacher hatte es in sich. Im unterlegenen Haas-Renner kämpfte der Rookie meist am Ende des Feldes gegen seinen Teamkollegen Nikita Mazepin, mit dem er sich auf und neben der Strecke zankte. Die teaminterne Rivalität war aber nicht so gross, wie es der Blick von aussen vermuten lässt, beteuert er.

Im Gespräch mit «Crash.net» sagt der Deutsche auf die entsprechende Frage: «Ich denke, die Rivalität wurde in gewisser Hinsicht übertrieben dargestellt.» Die Probleme zwischen ihm und und dem Russen seien nicht einmalig. «Ich denke, bei uns lief das einfach etwas mehr in der Öffentlichkeit ab.»

Beide arbeiten zusammen, stellt er klar. «Wir versuchen, das gleiche Ziel zu erreichen, wir wollen vorankommen und uns verbessern», betont Mick, der sich in der Formel 1 schon ganz zuhause fühlt. Über die Gründe dafür sinniert er: «Vielleicht liegt das an den Leuten, vielleicht am Team. Ich denke, letztlich liegt es daran, dass ich mich in meiner Haut wohl fühle, genauso wie in meinem Umfeld und auf der Strecke. Es ist wohl eine Mischung aus all diesen Faktoren.»

Mit seinem ersten Formel-1-Jahr ist der 22-Jährige denn auch zufrieden: «Ich denke, wir haben einige Dinge erreicht, die wir uns vorgenommen hatten, wie etwa den Q2-Einzug und die Entwicklung im Verlauf des ganzen Jahres.» Das nächste Ziel sind die ersten WM-Punkte. «Das ist natürlich das Wichtigste und wir alle versuchen, dieses Ziel zu erreichen», erklärt er kämpferisch.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi