FIA-Untersuchung: Fans müssen sich gedulden

Formel-1-WM-Finale 2021 in Abu Dhabi: Max Verstappen kreuzt die Ziellinie vor Lewis Hamilton

Nach dem kontroversen Formel-1-WM-Finale von Abu Dhabi kündigte die FIA eine Untersuchung an. Die Ergebnisse werden am 14. Februar der Formel-1-Kommission präsentiert.

Die Ereignisse von Abu Dhabi erzürnen weiterhin viele Fans von Lewis Hamilton. Wir erinnern uns: Der siebenfache Weltmeister musste sich beim letzten, entscheidenden Rennen in der Wüste gegen Max Verstappen geschlagen geben, nachdem eine späte Safety-Car-Phase dem Niederländer die Chance zum Titelgewinn eröffnet hatte, die er auch ergriff.

Weil die Rennleitung um Michael Masi erst beschloss, die überrundeten Fahrzeuge nicht am Safety-Car vorbeizulassen, danach aber entschied, wenigstens die Autos zwischen den beiden Titelkandidaten aus dem Weg zu schaffen, um eine letzte spannende Rennrunde zu ermöglichen, wurde heftige Kritik am Australier laut.

Die Mercedes-Teamleitung legte gleich zweifach Protest ein, blitzte damit aber bei den Rennkommissaren ab. Tage später entschieden Toto Wolff und seine Mitstreiter, gegen die Ablehnung des einen Protests nicht in Berufung zu gehen – auch, weil der Autosport-Weltverband FIA eine eingehende Untersuchung des WM-Finales ankündigte.

Deren Ergebnisse stehen noch aus, teilt die FIA nun mit. Im entsprechenden Statement heisst es: «Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Entscheidung über die Ergebnisse der detaillierten Analyse der Ereignisse beim letzten Formel-1-GP in Abu Dhabi gefällt. Wie schon zuvor verkündet, werden die Erkenntnisse der Untersuchung am 14. Februar beim Treffen der F1-Kommission in London präsentiert.»

Zuvor werde man noch eine offene Diskussion mit allen Formel-1-Piloten führen. Schliesslich werde die Analyse auch noch dem Motorsport-Weltrat zur Prüfung vorgelegt. Dies geschieht erst am 18. März bei einem Treffen in Bahrain.

Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine

Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain

Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi