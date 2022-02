Wegen Lewis Hamilton: Bottas versteht Rosberg besser

Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas (32) blickt auf seine Zeit bei Mercedes zurück und sagt: «Ich weiss aus eigener Erfahrung – es ist nicht einfach, gegen Lewis Hamilton zu bestehen.»

Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato hat vor kurzem ein paar Bilder aus dem (überaus sehenswerten) Alfa Romeo-Werksmuseum getwittert, dem Museo Storico in Arese, nordwestlich von Mailand. Die Bilder zeigen die GP-Fahrer von Alfa Romeo, den Finnen Valtteri Bottas und den Chinesen Guanyu Zhou, wie sie die zeitlos eleganten Rennwagen und Strassenfahrzeuge bewundern.

Valtteri Bottas wirkt auf den Fotos locker und glücklich. Für den 32-jährigen Finnen hat ein neues Kapitel in der Formel 1 begonnen, nach fünf Jahren mit Mercedes-Benz.

Bottas fuhr von 2017 bis 2021 für die Marke mit dem Stern, als Nachfolger des 2016er Weltmeisters Nico Rosberg, der nach seinem Titelgewinn den Helm an den Nagel hängte, und als Stallgefährte des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers, Lewis Hamilton.

Im finnischen Podcast Supl sagte Bottas über die Ära Rosberg und Hamilton bei Mercedes (2013–2016): «Damals hatten wir diese zwei Fahrer, die überaus hart gegeneinander kämpften, es wurde auch gestritten und bisweilen ein wenig politisch.»

«Als ich zu Mercedes kam, wunderte ich mich darüber, wieso Nico aufgehört hatte. Aber heute kann ich mich besser in Rosberg hineinversetzen. Ich kann nun aus eigener Erfahrung sagen – es ist nicht einfach, gegen Hamilton zu bestehen.»

Niemand wird uns widersprechen, wenn wir die fünf Jahre von Bottas so zusammenfassen: Valtteri konnte an gewissen Tagen Hamilton in Bedrängnis bringen oder ihn schlagen, aber er konnte nicht über die komplette Saison auf dem gleich hohen Niveau fahren wie Lewis.



Im Anschluss ans WM-Finale hatte Bottas gesagt: «Wir haben bei Mercedes einige sehr besondere Erfolge eingefahren. Wenn du so viele Konstrukteurs-Meisterschaften in Serie eroberst, dann brauchst du dazu schon zwei Piloten.»



«Sieht man sich im Detail an, wie viele Siege und Podestplatzierungen und Punkte Lewis und ich erobert haben, dann fällt es mir schwer, ein erfolgreicheres Fahrerduo zu nennen. Ich darf stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Und ich kann ich den Spiegel sehen und sagen – ich habe mein Bestes gegeben.»



Valtteri Bottas hat mit Mercedes zehn GP-Siege errungen, stand 20 Mal auf Pole-Position, eroberte 18 seiner 19 besten Rennrunden mit den Deutschen (die andere in Diensten von Frank Williams), er stand mit Mercedes 58 Mal auf dem Siegerpodest (dazu neun Mal mit Williams). Bottas wurde 2019 und 2020 hinter Lewis Hamilton WM-Zweiter.





