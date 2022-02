Mercedes-Chefstratege James Vowles: Bald im McLaren

James Vowles ist der kluge Kopf hinter der oft mustergültigen Rennstrategie von Mercedes-Benz. Nun geht der 42-jährige Engländer fremd – er fährt Rennen in der Asian Le Mans Series, in einem McLaren.

Der Denker und der Lenker: Wie oft wohl hat James Vowles als Chefstratege von Mercedes-Benz die beste Renntaktik für seinen Superstar Lewis Hamilton ausgetüftelt? Nun ist es vielleicht an der Zeit, dass Lewis seinem langjährigen Begleiter ein paar Hinweise gibt, denn James Vowles wird an den Asian Le Mans Series teilnehmen!

Der 42-Jährige aus Felbridge (südlich von London) wird in einem McLaren 720S GT3 des Teams Garage 59 sitzen, an der Seite des Venezolaners Manuel Maldonado (Cousin von GP-Sieger Pastor Maldonado) und des Dänen Nicolai Kjaergaard.

Die Serie besteht aus vier Vierstunden-Rennen im Februar 2022. Gefahren wird am 12./13. Februar im Autodrom von Dubai und am 19./20. Februar auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi. In der Nennliste sind insgesamt 37 Fahrzeuge aufgeführt aus den Klassen LMP2, LMP3 sowie GT.



James Vowles fuhr in jüngeren Jahren Motorradrennen und sass zahlreiche Male in Mercedes-Tourenwagen der Klassen GT3 und GT4. Aber auf internationalem Niveau ist er bislang noch keine Rennen gefahren.



Vowles began seine Formel-1-Karriere bei British American Racing (BAR) und hat das Team seither durch alle Verwandlungen begleitet. Er blieb im Team, als aus BAR das Honda-GP-Werksteam wurde, er blieb auch in Brackley, als sich Honda auf Ende 2008 aus der Formel 1 zurückzog und BrawnGP entstand. Aus BrawnGP wurde dann Anfang 2010 der Werksrennstall von Mercedes-Benz.



James Vowles war wesentlich daran beteiligt, dass Mercedes-Benz acht Mal in Folge die Konstrukteurs-Meisterschaft gewinnen konnte und in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 ungeschlagen ist.





