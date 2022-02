Sebastian Vettel: Im Race of Champions gegen Bottas

Die Auslosung für das renommierte «Race of Champions» (5./6. Februar in Schweden) ergibt: Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel muss im Achtelfinale gegen den Finnen Valtteri Bottas ran.

Am 5. und 6. Februar findet in Pite Havsbad (Schweden) die 31. Ausgabe des «Race of Champions» statt, bei welchem sich Rennfahrer aus zahlreichen verschiedenen Klassen mit gleichem Material messen.

Klar darf dabei auch der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nicht fehlen. Der Aston Martin-Fahrer hat an der Seite des grossen Michael Schumacher für Deutschland sechs Mal die Nationenwertung gewonnen (2007–2012), ein weiterer Titel kam 2017 mit Pascal Wehrlein hinzu, 2015 gewann der Heppenheimer den Einzeltitel.

Hier zur Erinnerung nochmals die Mannschaften:

Deutschland: Mick Schumacher und Sebastian Vettel

Finnland: Valtteri Bottas und Mika Häkkinen

Latein-Amerika: Helio Castroneves und Benito Guerra jr.

USA: Jimmie Johnson und Colton Herta

Frankreich: Sébastien Loeb und Didier Auriol

Team Nordic: Johan Kristoffersson und Tom Kristensen

Norwegen: Petter Solberg und Oliver Solberg

eROC All Stars: Fahrer noch offen

Schweden: Timmy Hansen und Mattias Ekström

Grossbritannien: David Coulthard und Jamie Chadwick

Nun hat die Auslosung der Duelle stattgefunden. In einer Vorrunde trifft USA auf Lateinamerika sowie Deutschland auf die eROC All Stars. Die Sieger dieser zwei Duelle treten dann im ersten Viertelfinale gegeneinander an.



Die anderen Viertelfinale in der Nationenwertung lauten: Finnland gegen Grossbritannien, Team Nordic gegen Frankreich sowie Schweden gegen Norwegen.



Bei der Einzelwertung hat die Auslosung Folgendes ergeben:



In einer Vorrunde müssen Colton Herta gegen Helio Castroneves ran und Mick Schumacher gegen Jamie Chadwick. Auch hier gilt: Die zwei Sieger rücken ins Achtelfinale und treffen dort gegeneinander.



Die anderen Achtelfinale:



Sebastian Vettel – Valtteri Bottas

Jimmie Johnson – Mika Häkkinen

Tom Kristensen – David Coulthard

Benito Guerra – Oliver Solberg

Sébastien Loeb – Petter Solberg

Johan Kristoffersen – Timmy Hansen

Didier Auriol – Mattias Ekström



Das Race of Champions findet in diesem Jahr erstmals überhaupt auf Schnee und Eis statt. Der Nationen-Cup wird am Samstag (5. Februar) ausgefochten, um den besten Fahrer geht es dann am Sonntag (6. Februar).