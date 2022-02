Sehen GP-Autos 2022 alle gleich aus? Experten uneinig

Die Formel-1-Fans sind gespannt auf die ersten Fahrzeuge der neuen Rennwagengeneration. Viele Grand-Prix-Anhänger befürchten jedoch, dass sich die Boliden der zehn Rennställe sehr ähneln werden.

Selten war vor einer neuen Grand-Prix-Saison die Spannung so gross: Die Fans können es kaum erwarten, die neuen Autos zu sehen. Eines steht heute schon fest: Entgegen ersten Schätzungen werden die Renner 2022 sofort annähernd so schnell sein wie die Autos 2021. Um den Speed müssen wir uns also keine Sorgen machen, doch in den sozialen Netzwerken kursiert eine andere Befürchtung.

Viele Fans glauben, dass die 2022er Rennwagen der zehn GP-Teams sich einander sehr ähnlich sehen werden, dies aufgrund eines engmaschigen Reglements.

Nikolas Tombazis, früherer Ferrari-Chefdesigner und heute Einsitzer-Chef des Autosport-Weltverbands FIA, ist nicht dieser Ansicht. Der 53-jährige Athener sagt: «Alles wird von der Betrachtungsweise abhängen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Als wir vor mehreren Jahren begannen, uns Gedanken über die Autos 2022 zu machen, wagten wir in kleines Experiment. Wir haben alle damaligen Autos auf dem Computerschirm weiss gefärbt und die Vertreter der Rennställe gefragt, ob sie noch jedes Fabrikat identifizieren können. Nicht alle haben es geschafft. Also waren sich auch die bisherigen Rennwagen recht ähnlich.»

Der Engländer Mike Elliott, Technikdirektor von Konstrukteurs-Meister Mercedes-Benz, sagt dazu: «Das Reglement führt zunächst dazu, dass die Autos 2022 komplett anders aussehen als die früher verwendeten Renner. Aber grosse Unterschiede wie etwa im Bereich der seitlichen Luftleit-Elemente wird es nicht mehr geben – aus dem einfachen Grund, weil diese Barge-Boards verboten sind.»

«Für mich bedeutet dies, dass die 2022er Rennwagen einander recht ähnlich sehen werden. Wir werden unterschiedliche Lösungen in Details der Aerodynamik erleben, besonders beim Fahrzeugboden. Die vordere Kante des Unterbodens und die Form dieser Elemente werden wesentlich beeinflussen, wie der Wagen funktioniert.»

Auch Ferrari-Sportchef Laurent Mekies ist der Ansicht, dass die Autos einander gleichen werden, sogar mehr und mehr im Laufe der Zeit. Der Franzose sagt: «Wir haben weniger Freiheiten. Ich glaube, bei den 2022er Modellen werden wir noch zahlreiche Unterschiede erkennen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Techniker für die Fahrzeuge 2023 zu recht ähnlichen Lösungen kommen.»





Fahrzeugpräsentationen

10. Februar: Aston Martin

11. Februar: McLaren

14. Februar: AlphaTauri

17. Februar: Ferrari

18. Februar: Mercedes

21. Februar: Alpine





Wintertestfahrten

23.–25. Februar: Barcelona, Spanien

10.–12. März: Sakhir, Bahrain





Geplante Formel-1-WM 2022

20. März: Sakhir, Bahrain

27. März: Dschidda, Saudi-Arabien

10. April: Melbourne, Australien

24. April: Imola, Italien

8. Mai: Miami, USA

22. Mai: Barcelona, Spanien

29. Mai: Monte Carlo, Monaco

12. Juni: Baku, Aserbaidschan

19. Juni: Montreal, Kanada

3. Juli: Silverstone, Grossbritannien

10. Juli: Spielberg, Österreich

24. Juli: Le Castellet, Frankreich

31. Juli: Budapest, Ungarn

28. August: Spa-Francorchamps, Belgien

04. September: Zandvoort, Niederlande

11. September: Monza, Italien

25. September: Sotschi, Russland

2. Oktober: Singapur

9. Oktober: Suzuka, Japan

23. Oktober: Austin, USA

30. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

13. November: São Paulo, Brasilien

20. November: Yas Marina, Abu Dhabi